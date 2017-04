La policía liberó la esquina de Colón y San Martín

Desde las 7 de la mañana distintos frentes de Izquierda habían cortado la intersección de calle San Martín y Colón. Efectivos de la policía de Mendoza, bajo el mando del comisario general Munives, llevaron adelante la liberación del lugar.

Uno de los delegados de Cuyo Placas, Videla expresó: “Mandar un mensaje de que estamos en desacuerdo con estas políticas económicas del país que están dejando a muchas familias en la calle, llevamos seis meses trabajando un día menos por semana, algo que repercute en el sueldo.

“Es la forma de visibilizar este descontento, de hecho los medios no estarían acá si no se hace este corte entonces, entiendo que cada uno tenga la libertad de circular pero hay muchos compañeros que la están pasando mal y se debe ser solidario, no cuesta nada desviarse un poco, salir más temprano y entender que el otro también tiene problemas”.