Si este no es el pueblo...

El paro laboral fue un recurso genuino para defender los intereses de los trabajadores explotados. En la Argentina ha sido utilizado para ejercer presiones políticas y, dependiendo de qué lado se estuviera del poder, para calificar su legitimidad

Sería interesante saber qué es lo que se espera como resultado de un paro general como el que se está realizando hoy en todo el país. Desde su génesis, el asunto ya viene por caminos sinuosos y cargado de consideraciones equívocas. Dejemos de lado los calificativos que abundan en las redes sociales, en los corrillos políticos y en algunos sectores de la sociedad, porque en los últimos tiempos se ha cargado de intencionalidad no práctica, a la que los argentinos estamos acostumbrados.

Históricamente, las huelgas han marcado muchas veces con sangre la historia de las clases más postergadas en todo el mundo. Consecuencia de la injusticia y de los violentos desequilibrios que causó en el mundo la industrialización en su momento y el consecuente afianzamiento del capitalismo. La mejor forma de luchar de los trabajadores mal pagados y superexplotados fue quitarle al patrón su fuente de riqueza, el producto (no te fabrico nada, no podés vender y perdés plata, si no me aumentás el sueldo).

Trasladado a la actualidad, a muchas industrias sobreestockeadas les vendría bien un parate para que no se les acumulen productos sin vender. Echando una mirada a la industria automotriz, por ejemplo, las suspensiones y vacaciones adelantadas demuestran ese ángulo de la situación, o sea, que en épocas de recesión, como se dice, es vicio castigar a los empresarios con un paro.

Siempre en el campo privado, en el sector predominante ahora están los servicios. Allí las nuevas modalidades de empleo neutralizan, en cierta forma, la agremiación de los trabajadores o directamente la impiden. En los grupos más capacitados y especializados, la formación profesional más exclusiva y la natural ambición de progreso individual desplaza a la conciencia sindical, mientras que los menos capacitados son vulnerables a las presiones patronales.

En cambio, en bancos y transportes, la capacidad sindical para inmovilizar la economía es casi total. Estos gremios del sector ‘servicios’ pertenecen en su gran mayoría al campo privado, aunque en la banca oficial y los pocos transportes de estructura estatal la disciplina sindical es prácticamente incólume. En los ferrocarriles metropolitanos, totalmente privatizados, las estructuras sindicales y la respuesta a la dirigencia es monolítica, y otro tanto ocurre en los servicios aéreos, aunque están divididos en varios sindicatos según la especialidad.

Casos como el gremio de los taxistas y los canillitas son de características especiales porque la relación laboral no es de total dependencia, ya que los peones de taxis les pagan a los dueños del vehículo una especie de alquiler para trabajar durante varias horas y dejarse la diferencia de los recaudado. O sea, el laburante si no sale a la calle un día pierde, porque no hay derecho de huelga constitucional que le pague. Otro tanto ocurre con los vendedores de diarios, que si no venden, no hay plata, ya sea el que tiene un quiosco bien ubicado en el centro, como el que tiene que sacar los diarios a la 1 para empezar a repartir. Sin embargo, suelen ser los más proclives a acatar las medidas de fuerza al margen de las amenazas, como las del eterno dirigente de los taxistas, Omar Viviani.

Entonces, ¿dónde estaría el éxito de los paros? Ya tenemos el país parado porque la gente no puede hacer transacciones bancarias ni los jubilados cobrar por la inactividad de los bancos. Además, los traslados se dificultan cuando no se imposibilitan totalmente por la falta de transporte. Es este caso, la ley prevé que el 20% debe estar garantizado por el Estado concedente, aunque tanto la patronal como aquél ceden a las amenazas de ataques y daños a personas y vehículos.

Será difícil saber quiénes no fueron a trabajar por convicción o no lo hicieron por temor a la violencia o porque no tuvieron en qué trasladarse. Los consecuentes porcentajes de acatamiento o rechazo a la medida van a ser manejados según el interés del que los comunique.

Pero hay un enorme espacio en donde los sindicatos han hecho pie y han encontrado hasta ahora un importante apoyo: el sector estatal de Nación, provincias y municipios. En el Estado, aunque los salarios son disparejos y en muchos ámbitos bastante pobres, se respetan todas las garantías laborales garantizadas por la Constitución y las leyes. Ser empleado público es el único trabajo estable que va quedando: generalmente no se necesita demostrar idoneidad o títulos habilitantes para ingresar, existe un sistema de licencias mejor que en cualquier empresa privada y hay que mandarse una macana muy grande para ser despedido.

En este grupo se ubican los prestadores de tres de los llamados servicios esenciales del Estado: la salud, la educación y la seguridad. Dejando de lado el último grupo, que muy pocas veces ejerce sus reclamos, los docentes y el personal sanitario han ido adquiriendo una gran capacidad de protesta para hacer oír sus reclamos, que han sacado a la superficie que la sociedad y sus gobiernos poco se han preocupado por mejorar la situación de quienes los educan y los curan.

Todo este abanico de actividades y otras que quedan fuera de nuestro muestrario, van a tomar la decisión de acatar, o no, este paro arrancado a tirones a los burócratas de la CGT, por los grupos más radicalizados en un patético acto visto por todos en la Plaza de Mayo. Como dijimos más arriba, el éxito o el fracaso es muy difícil de medir y menos aún los verdaderos sentimientos del que lo cumple.

Sin embargo, éste no parece ser uno de los tantos paros dispuestos por las dirigencias sindicales que pasan sin pena ni gloria y sólo producen pérdidas de dinero por ventas no realizadas, negocios frustrados, consumos y servicios no materializados, o lo más grave, por atenciones médicas o medicamentos no suministrados que pongan en riesgo a alguna persona. Este paro se realiza en un contexto impregnado por la famosa grieta y con la ayuda de las redes sociales han cobrado protagonismo muchas voces que se oponen y directamente llaman a rechazarlo e ir a trabajar.

Abonado por los mensajes violentos de Bonafini, el taxista Viviani, las reivindicaciones de la violencia y las imágenes de Aníbal, Boudou, D'Elía y Sabatella en las movilizaciones opositoras, se está haciendo oír gente como la que marchó el sábado 1. Algo que antes no pasaba.

Todos los poderes empiezan a ser puestos en cuestión y eso tiene su parte buena si se trata de los que tienen origen de dudosa legitimidad, como por ejemplo, las de las cúpulas sindicales eternizadas por décadas y dueñas de la caja de las obras sociales, lo que les facilita la capacidad de movilizar masas de adeptos y que recién ha sido descubierta por Macri y Peña. También es bueno que se empiecen a cuestionar los poderes emanados del miedo, de la cooptación y de las imposturas ideológicas.

Pero mucho mas bueno y sobre todo, considerándolo hacia el futuro, es que se vaya aprendiendo a que el voto, el apoyo de la gente, el aguante, no son un cheque en blanco. La memoria de los argentinos es frágil, pero la paciencia es corta; tarde o temprano la sociedad realiza virajes y trata de poner las cosas en su lugar. No se equivoca al elegir, porque además hay poco para elegir, y los elegidos son demasiado proclives a olvidar promesas, traicionar y traicionarse para finalmente resignarse a durar hasta las próximas elecciones.

Pasado el paro, muchos van a salir a sacar cuentas y a evaluar qué se demostró y a quién benefició. No va a haber resultados que indiquen datos permanentes. Los imponderables, si hay actos violentos o desbordes represivos, o todo transcurre a la vieja usanza de los paros peronistas domingueros, ya no son parte de esta nota, sino de las noticias de mañana.