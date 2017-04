Rogelio Frigerio: "El paro es incomprensible"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reiteró hoy sus críticas al paro nacional convocado para mañana por la CGT y consideró que esa medida es "incomprensible", al tiempo que aseguró que el Gobierno no está "aislado de la realidad".

Si bien admitió que el Poder Ejecutivo es consciente de que "muchos argentinos la siguen pasando mal", catalogó de "incomprensible" el paro, ya que -según dijo- "el diálogo nunca se rompió". "El paro es la última instancia, es el derecho que tienen los trabajadores cuando se rompió el diálogo y no es este el caso", subrayó Frigerio.

En declaraciones, el ministro del Interior sostuvo que la medida de fuerza convocada en todo el país carece de "consignas claras". "Las personas que la pasan mal ahora, la vienen pasando mal de antes, con un gobierno sobre todo que les mentía y que les decía que los servicios públicos tenían que ser gratis, lo que nos iba a convertir en Venezuela", resaltó el funcionario nacional.

Según dijo, el gobierno no vive "aislado de la realidad", ya que "entiende y sufre la situación de muchos argentinos que la siguen pasando mal". Frigerio agregó: "Al otro día del paro nos vamos a sentar como siempre con los dirigentes gremiales, pero no va a haber una hoja de ruta porque no tienen consignas claras de por qué estamos parando".