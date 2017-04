La abogada de la madre sostiene que es "víctima del padrastro"

La abogada de la madre de Florencia asegura que la mujer es víctima de Gómez. La Justicia de San Luis detuvo a Carina Di Marco tras la declaración de uno de los niños en Cámara Gesell que complicó a su madre.

Carina Martelli, defensora de la progenitora de Florencia declaró que la mujer está presa por la omisión en el delito de abuso sexual contra su hija. Dijo que su defendida es víctima de un monstruo: “Está detenida en una comisaría pero no se puede decir dónde por seguridad, la hipótesis que tendría hasta el momento es que supuestamente a ella le han comunicado en la escuela que sufría abusos y que en consecuencia no actuó."

“Ella es una víctima de un monstruo, veremos qué información tenía y si sabía y por qué no actuó. También debemos evaluar cómo está su psiquis hoy. No sé si decir si le creo o no, yo la voy a defender en base a lo que hay en el expediente”.