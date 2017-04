"No fue sorpresa la renuncia de Lousteau"

La canciller Susana Malcorra negó que haya sido una sorpresa la renuncia de Martín Lousteau como embajador argentino en los Estados Unidos y reconoció que "todos los avatares políticos y electorales que se avecinan marcaban una posibilidad de que esto ocurriera".

"Lousteau ha tomado la decisión de presentar la renuncia. No puedo decir más que esto, porque no he tenido aún ocasión de ahondar más en el tema", aseguró Malcorra desde Washington, donde participó de la reunión del Consejo de la OEA sobre Venezuela.

Además, la canciller reveló que "no es sorpresa para nadie que el embajador Lousteau tenía algunas cuestiones de índole político- electorales en danza" y estimó que "están vinculadas con su renuncia".

"Todos los avatares políticos y electorales que se avecinan marcaban una posibilidad de que esto ocurriera. Él se lo comunicó al Presidente de la Nación (Mauricio Macri) y por supuesto yo me enteré de inmediato después, pero me enteré cuando estaba en el Consejo de la OEA, que es la razón por la cual vine acá, y entonces no he tenido aún ocasión de hablar con el embajador", precisó.

En declaraciones a la prensa, Malcorra sostuvo que Macri "es quien siempre nombra a los embajadores", pero admitió que "en un nombramiento de índole político esto es aún más cierto". "No tengo en claro si la presentación de la renuncia del embajador es de carácter inmediato o da cierto tiempo.

De cualquier forma, nosotros tenemos un mecanismo habitual en todo lo que sea el reemplazo de embajadores, que quien es el número 2 queda como Encargado de Negocios hasta que se nombre nuevo embajador", precisó. Malcorra indicó que "eso está establecido, es habitual: el número 2 de la Embajada pasa a ser el Encargado de Negocios", ya que "es un tema de uso corriente en la diplomacia".

"En el caso particular de Estados Unidos, sería importante hacer un nombramiento a la mayor brevedad, pero no hay nada que le dé discontinuidad al vínculo. En el caso de Estados Unidos en la Argentina, en este momento hay un Encargado de Negocios, el que era el número 2 del embajador (Noah) Mamet, hasta que se nombre un embajador de EEUU en la Argentina", ejemplificó la canciller.