"Los padres también tenemos una gran responsabilidad"

Gabriela Maturano es madre de una alumna de un colegio de la UNCuyo. Hace poco publicó una carta abierta, en apoyo a los docentes, pero en contra de los paros. Este lunes dialogó con "Reyes y Peones", en Estudio Cooperativa 91.7.

Todo comenzó con consultarle si estaba al tanto de las repercusiones de su carta: "No estoy al tanto del revuelo actual , lo estuve la semana pasada a partir de lo que se publicó en los medios. Se acercaron madres y padres de chicos de colegios secundarios, que no están de acuerdo con algunas posiciones"

Maturano expresó que "el problema de fondo de nuestros docentes no pasa por el salario. La educación argentina tiene problemas que no pasan por ahí. Los padres somos una pata fundamental en este tema. Yo tengo la misma profesión que ustedes (trabaja en los medios de la Universidad Nacional de Cuyo), y tenemos una gran responsabilidad. No es dar una voz a uno u otro, sino tener también nosotros una mirada crítica".

El accionar de los papás empieza, según explicaba Gabriela, explicándoles a los chicos: valores cívicos, valores morales, decirles que sus maestros tienen derechos a reclamar por sus condiciones de trabajo.

"Mi hija empezó 2° año. Y toda su vida escolar empieza siempre con un paro docente", se lamentó la joven madre.