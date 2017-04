Consejos para mejorar tu privacidad en WhatsApp

Luego de una falla que dejó al descubierto la información de localización de los usuarios, te mostramos algunos 'tips' para aumentar los niveles de seguridad de tu aplicación de mensajería instantánea.

1. No usar aplicaciones falsas de "seguridad" o que te permitan "espiar".

Existen muchas aplicaciones, tanto para smartphones Android como iOS, que ofrecen la posibilidad de "espiar a otros contactos" u obtener mayor "seguridad" como usuario. No debes instalar ninguna de esas aplicaciones. Todas esas apps contienen malware o software maliciosos que se valen de su instalación y solicitan permisos para realizar tareas en segundo plano. Eso, incluye desde consumir tus datos móvil, revisar tus contactos y hasta enviar spam, lo que además hará que tu batería se acabe con mayor rapidez.

2. Borra parte de las conversaciones.

Cada vez que envíes direcciones, claves, cuentas o hasta frases comprometedoras, WhatsApp te da la opción de borrar mensajes dentro de una conversación. Sólo tienes que pulsar el mensaje por un par de segundos. Luego, la zona se volverá de color azul y te dará la opción de borrar. Puedes eliminar mensajes propios o de tu destinatario. Lo anterior no afectará a quien lo haya recibido.

3. Eliminar una conversación completa.

Si prefieres eliminar todo el contenido del historial de una conversación, porque es más largo o contiene demasiada información que puede ser peligrosa, también es una opción posible. En el caso de Android, debes estar dentro de la conversación que quieres borrar, luego hacer clic en el ícono de menú de tu móvil. Se desplegará un menú en el que debes seleccionar la opción "Más". Ahí aparecerá una ventana con más opciones en la que debes seleccionar "vaciar conversación". Así se eliminan todos los mensajes visibles del historial. En el caso de los usuarios de iPhone es aún más fácil. Sólo entrar a la conversación que desean eliminar, pulsar el nombre del contacto y luego elegir "eliminar conversación".

4. Eliminar todas las conversaciones completas.

Aunque siempre puedes hacer el procedimiento del punto anterior una y otra vez, hay una manera más simple que incluye todas las conversaciones abiertas. Sólo debes abrir la aplicación, ir a "ajustes", "ajustes de chat" y hacer clic en "vaciar todos los chats". Lo anterior en el caso de los usuarios de Android. Para los de iOS, debe hacer un paso menos. Sólo deben ir a "ajustes" y luego pulsar "vaciar todos los chats". Debes tener mucho cuidado con equivocarte y pulsar "eliminar", ya que borrará todas las ventanas de conversaciones, incluidos los grupos a los que perteneces. Es decir, tendrías que solicitar unirte a ellos otra vez.

5. Controlar la descarga automática de fotos y videos.

El control sobre la descarga de imágenes y videos es una gran opción para mantener la seguridad y privacidad.

Por defecto, WhatsApp se configura para descargar automáticamente al teléfono el contenido multimedia. Claramente, no todas las fotografías que recibimos son apropiadas para mantener en el smartphone a la vista de todos. Por lo mismo, es mejor desactivar la descarga automática. En el caso de los usuarios de Android, deben ir a "ajustes", "ajustes de chat" y luego pulsar "descarga automática de multimedia". Ahí se desplegará un menú en el que puedes activar o desactivar la descarga, según el tipo de conexión a Internet. Debes entrar a cada una de las categorías y desactivar todas las casillas, es decir, audio, imágenes y videos. Así se descargará sólo lo que selecciones en el momento.

En el caso de los usuarios de iPhone es aún más fácil, sólo deber ir a "ajustes", "ajustes de chats" y desactivar el "auto-guardar archivos". Los dispositivos iOS aún no entregan la opción individual de desactivar audio, imágenes y videos; por lo mismo, desactiva o activa el recibido de cualquier elemento multimedia.

6. Bloquear un contacto.

Para evitar que un contacto de WhatsApp te envíe elementos, o simplemente para sólo conversar con esa persona a través de las llamadas telefónicas, se puede bloquear a esta persona y así no te llegarán los mensajes. Para esto, debes estar en una conversación con este y presionar el botón de Menú, luego "Más" y aparecerá la opción de "Bloquear".

7. Piensa qué compartir o qué no compartir en WhatsApp.

Es un hecho que nuestros smartphones pueden caer en otras manos y nuestras conversaciones pueden hacerse públicas, lo que incluye datos personales, sensibles y comprometedores. Por eso, debes evitar compartir información como: números completos de tarjetas de crédito, información confidencial de tu trabajo, dirección de tu casa u oficina, datos personales, contraseñas de servicios virtuales como bancos y correos y, finalmente, fotos o videos comprometedores.

8. Cómo ocultar la última hora de conexión.

Antes conocimos una aplicación que ayuda a los usuarios de Android a ocultar su última hora de conexión, lo que es una gran ayuda para los usuarios del sistema operativo para smartphones de Google ya que, a diferencia de los de iOS, no contaban con la opción. A lo más, podían poner el móvil en "modo avión" para revisar las conversaciones directamente en la aplicación. En el caso de los usuarios de iPhone, es más simple. Sólo debes ingresar a "ajustes", "ajustes de chat" y luego "avanzado". Ahí, puedes desactivar tu "última hora en línea".

9.- Abandona los grupos que hablan todo el día

Si perteneces a uno de esos grupos de conversaciones que no paran de hablar en todo el día, tal vez para ahorrar batería y mucho tiempo, conviene dejarlos por un tiempo.

Para esto tenemos dos opciones: una de ellas es salir del grupo borrando el chat de la misma manera que borramos conversaciones normales, y la otra opción es desactivar las notificaciones desde Ajustes>Notificaciones y ahí desactivar las notificaciones de grupo.

10.- Personaliza tu estado con información útil

Si no deseas ser molestado con mensajes de Whatsapp inapropiados o conversar con quien no deseas, puedes manifestarlo en tu estado de la aplicación. La idea es personalizar tu estado con datos como "Estoy ocupado", "En reunión" o "No quiero ser molestado", todo para evitar que los imprudentes quiebren tu privacidad.