El ex entrenador de la Selección argentina Edgardo Bauza dijo que haber dirigido el elenco nacional fue "una experiencia maravillosa" y afirmó que el conjunto albiceleste "va a jugar el Mundial" de Rusia 2018. "Fue una experiencia maravillosa que vivimos con el cuerpo técnico y mi agradecimiento a la Comisión Normalizadora que me dio la posibilidad de poder trabajar. Han sido ocho meses muy buenos", reveló.

En una conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA junto con él estuvieron el actual presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el Secretario de las selecciones nacionales Marcelo Tinelli. "En cuanto al trabajo, tratamos de hacerlo de la mejor manera, como en todos los equipos en que estuve. Tuvimos inconvenientes al principio. Fuimos mejorando la comunicación con los jugadores.

Tuvimos resultados buenos y otros no tanto. Argentina se va a clasificar al Mundial. Quedan cuatro partidos importantes", dijo. Bauza continuó: "No me quiero olvidar de los jugadores, les quiero agradecer a ellos por lo vivido y son los mayores responsables de la posibilidades que tiene Argentina de clasificar". Asimismo Bauza añadió: "Muchos no valoran el sacrificio que algunos jugadores hacen por estar en la Selección. Están dando todo por la Selección y no tengo dudas de que Argentina va a clasificar al Mundial".

Además manifestó que fue "muy" franca la charla con el actual presidente Tapia y de Tinelli expresó: "Marcelo siempre estuvo cerca mío y ayudó en este proceso que fue corto". "Con el presidente (Tapia)- fuimos francos a la hora de juntarnos y hablar. Cada uno sentó su posición. He tratado de facilitar todo para que él pueda encaminar sus ideas con la Comisión Directiva.

Y también estoy agradecido a Marcelo (Tinelli), ha estado cerca mío en este proceso corto", declaró. Por su lado, Tinelli indicó: "Gracias de todo corazón, Bauza, por tu franqueza. Vivimos momentos intensos. No quería dejar de estar presente hoy y de darte las gracias. Todos acá han sabido valorar tu trabajo y lo buena persona que sos. Siempre te has mostrado como un caballero". Finalmente, Tapia indicó: "Bauza ha priorizado el amor que tiene por la Selección. Encontramos la mejor buena predisposición para terminar el vínculo que teníamos".