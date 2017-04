El antes y después de la nariz de Magui Bravi luego de la cirugía

La presentación de Bollywood, el próximo gran espectáculo de José María Muscari, mostró a Magui Bravi (29) con un cambio en su imagen: la nariz de la bailarina, que será la encargada de las coreografías del show, parecía mucho más perfilada. La subcampeona de Bailando 2012 confirmó que pasó por el quirófano y explicó el motivo, que va más allá de lo estético.





"Me hubiera gustado que pase desapercibido y que no se genere una cosa así. Tenía un tema respiratorio para resolver, un tema de salud, y por eso lo elegí al doctor Hernan Chinski, que fue quien me operó. Es una operación muy reciente, tiene 15 días y por eso fue muy fuerte que aparezcan fotos, no estaba para que salieran. Me las sacaron porque tenía que trabajar y no me las esperaba", aseguró Magui, quien además se mostró molesta por una versión lanzada en Intrusos, que indicaba que el retoque estético había sido una sugerencia de Adrián Suar (49), con quien se la relacionó sentimentalmente en diciembre del año pasado.



-¿Qué problemas de salud tenías antes de la operación?



-Me dificultaba respirar y es un tema que tendría que haber resuelto desde la época en que volaba (N de la R: Magui fue azafata) y nunca lo hice por falta de tiempo y porque me daba miedo. Obviamente hay un tema estético, se ve, yo no quería hacerlo y al final tomé la decisión. Cuando sos azafata te hacen un estudio general para ver si estás apto para volar, porque como es un trabajo insalubre en cierta manera, tenés que tener capacidades físicas perfectas para ayudar a alguna persona que tenga un problema de salud arriba del avión. Te hacen estudios bastante fuertes del cuerpo para ver si estás apto o no, y en varios me había salido que tenía un tema en la respiración. Y como en los vuelos hay menos aire, eso está comprobado, me decían que tenía que resolverlo.





-¿Quedaste conforme con el resultado?



-Si, estoy feliz. Salió perfecto. Tenía mucho miedo por la anestesia y porque no sabía cómo iba a quedar, pero por este tema médico que tenía que resolver, era importante. Estoy muy contenta con el resultado. Mi familia y mis amigos me acompañaron mucho, están felices y nadie se esperó esto que salió en todos lados. Era algo privado, mío.