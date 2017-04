¿De qué persecución hablan?

Es sabido que ningún acusado dice ser culpable. Por eso Nélida Rojas –líder de la Tupac Amaru en Mendoza–, su esposo, Ramón Domínguez, y sus dos hijas –acusados de formar parte de una asociación ilícita utilizando en su provecho planes de vivienda– no son la excepción. Ante su detención, este viernes, el clan Rojas-Domínguez aduce persecución política, una muy pobre defensa ante las casi cien denuncias que reúne esta “asociación para el delito”, de acuerdo a lo determinado hasta ahora por la Justicia.

Esta posición, expuesta por su defensor y apoyada abiertamente por legisladores kirchneristas, no hace más que poner en evidencia que para algunos la política debe reinar por sobre la Justicia y la verdad, algo que ningún vecino tolera a la hora de las definiciones.

Ahora son ellos los que necesitan pruebas y documentos que demuestren su inocencia ante las acusaciones de asociación ilícita, extorsión, usurpación y coacción agravada.

Entonces, basta de palabras huecas y frases panfletarias. Llegará la hora de que aporten pruebas y defiendan su honor, algo que la ley permite a todos, sin distinción de banderías.

Una vieja costumbre

Otra vez parte de la oposición mendocina demuestra su pobreza a la hora de ejercer su rol. Ante la detención de los miembros de la Tupac Amaru, con asiento en el departamento Lavalle, la senadora nacional del Frente para la Victoria (FpV) Anabel Fernández Sagasti; su esposo, el diputado provincial Lucas Ilardo, y los diputados nacionales ultrakirchneristas Alejandro Abraham y Guillermo Carmona, no tuvieron otra idea para defender a la acusada que esgrimir el tan viejo y consabido argumento de una persecución política, una táctica que se aplica cuando no hay argumentos para defenderse con documentación sólida y veraz.

Los tres se olvidan que persecución política sufrieron Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, no esta señora que ahora es investigada por problemas de dinero y por lo flojita de papeles que se encuentra la organización que ella comandaba, con el mismo estilo que usaba su mentora, la inefable Milagro Sala en Jujuy, también detenida.

Además, que un diputado nacional como Carmona apunte al gobernador Alfredo Cornejo como “ideólogo” de esta detención, habla a las claras de cómo les puede ir en las próximas elecciones legislativas.

Una oposición que no es seria ni constructiva difícilmente tenga el apoyo del electorado mendocino. Por eso, seguramente algunos dirigentes del justicialismo deberán rever su estrategia si quieren ser la opción en las próximas elecciones, porque con dirigentes fustigando sin pruebas a la Justicia y al Gobernador no se construye el futuro. Tendrán que cambiar las caras por la de gente más creíble, ya que el olfato del mendocino es muy perceptivo y huele de lejos a los oportunistas.

¿Quién filtró el secreto judicial?

Según indicaron el sábado la fiscal Gabriela Chávez y el fiscal adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar, ambos a cargo de la investigación, estaba previsto para hoy efectuar un allanamiento en la casa de Rojas y tal vez ahí concretar su detención, pero hubo una delación interna que advirtió a la acusada, quien por recomendación de su abogado prefirió presentarse el sábado en la mañana en la Unidad Fiscal de Lavalle, por lo que quedó detenida junto a su familia.

Al parecer, hubo una falla grande que permitió esa filtración y se tendrá que investigar sin demoras quién fue el delator.

Por otra parte, el abogado defensor tendría que medir sus palabras, ser más cauto y actuar sin fanatismos. Más él, por ser hijo del doctor Alfredo Guevara, un hombre honrado y humilde que realmente sufrió persecución y fue un preso político.

Por eso es un despropósito compararlo con esta familia lavallina acusada de numerosos delitos, más cerca de la estafa monetaria que de defender ideas políticas.

Desde Lanata hasta hoy

La denuncia se originó en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, donde varios ex miembros de la organización acusaron a Rojas de obligarles a entregarle dinero de para inscribirlos con el fin de obtener su vivienda, además de obligarles a firmar un libro de asistencia a actos y movilizaciones del FpV, y también exigirles el uso de pecheras identificatorias y viajes a cualquier parte del país donde hubiera movilizaciones. Si cumplían con todos esos requisitos podían acceder a una casa propia.

Como se puede ver a simple vista, un funcionamiento con tinte cuasi mafioso, ya que quienes no aceptaron esas reglas fueron excluidos de la posibilidad de llegar a una vivienda propia, sin que se les reintegrara el dinero que mensualmente le entregaban a algún miembro de la familia de Rojas. Una familia cuyos integrantes figuran ante la AFIP como monotributistas, pero que son poseedores de autos de alta gama y de más de una ostentosa propiedad.

Entonces, persecución política es no entregarle una vivienda a una humilde familia por no participar de un determinada afinidad ideológica, no lo que le pasa a esta señora, cuya situación sólo debe describirse en las páginas policiales y tribunalicias.

ATE, ¿un partido político?

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también salió en defensa de esta familia lavallina acusada de varios delitos. Uno puede intuir que no todos los afiliados están de acuerdo en defender a esta señora, pero el gremio –casi sin consulta alguna– salió a hablar también de persecución como si tratara de un partido político y no de un sindicato que tiene afiliados de distintas vertientes ideológicas. Ahora se entiende mucho más el porqué de todos los problemas internos que tiene este gremio.

Parisi y Righi: mucho para explicar

Cuando Nélida Rojas vio que su horizonte se ponía más que oscuro trató de repartir un poco las responsabilidades y despegándose dijo que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en ese entonces a cargo de Omar Parisi, era el encargado de aprobar las carpetas. Pero a su turno, el IPV habría destacado el rol cumplido por el intendente de Lavalle, Roberto Righi, en estas operaciones crediticias.

Sin duda que esta detención en algún punto salpica a Parisi y también a Righi, quien con la eternización en su cargo puede haber adquirido mañas que manchen su gobierno. Ahora es el momento de que el intendente lavallino opine y diga cuál fue su rol, para despejar todas las dudas que empiezan a caer sobre su figura.

Mientras, los perjudicados por el accionar del clan sólo esperan justicia tras su amarga experiencia. Esperanzada, una ex militante que ingresó a la Tupac Amaru “por necesidad” dijo: “Pagará el daño que nos ha causado. Me mintieron y estafaron".

Esa, nada más que esa, es la ilusión de los defraudados, todos humildes vecinos que están muy lejos de las chicanas que algunos políticos usan para defender lo indefendible.