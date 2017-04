El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni sostuvo hoy que "no todos los que cometen violaciones reinciden" y consideró además que "no todos los violadores son psicópatas sexuales". Al referirse a la polémica por la libertad de la que gozaba el presunto asesino de Micaela García, sostuvo que "no todos los que cometen violaciones reinciden, pero hay algunos que sí".

Abundó que si bien "hay algunos que tiene una psicopatía sexual", a su criterio son sólo "algunos, no todos; no se puede generalizar". Zaffaroni, blanco de críticas a raíz del caso Micaela por su conocida postura "garantista", apuntó además contra los diputados que se opusieron en su momento al proyecto de ley que había presentado para modificar las penas con respecto a los delitos sexuales.

El exjuez aseguró en declaraciones radiales que "si hubiésemos tenido el equipo pericial plural que establecía el proyecto, muy probablemente" este homicidio "no hubiese pasado". El magistrado cuestionó puntualmente a Sergio Massa y Ricardo Gil Lavedra, dos de los principales opositores a la iniciativa: "No se puede jugar con estas cosas cuando lo que hay de por medio es el riesgo de vidas humas", apuntó.

Los miembros del Frente Renovador habían rechazado la modificación del Código Penal propuesta por Zaffaroni y, en cambio, presentaron una propia. El exmiembro de la Corte negó ser "el garantista que quiere soltar a todos los violadores" y reiteró que "si se hubiese sancionado el proyecto, es muy probable que esto no hubiese pasado". "Las violaciones pueden tener distintas circunstancias. No todos los violadores son psicópatas sexuales. Pero algunos de ellos lo son. Todos son delincuentes.

Ahí es cuando hay que tener cuidado. Y hay que tener un peritaje muy serio", consideró al respecto. Zaffaroni se expresó de esta manera en medio de la polémica generada por la decisión del juez Carlos Rossi, quien le concedió la libertad condicional a Sebastián Wagner, sentenciado a 9 años de prisión por delitos sexuales y principal sospechoso por el crimen de Micaela García, encontrada sin vida el pasado sábado en la localidad entrerriana de Gualeguay.