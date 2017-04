La grieta ciudadana se profundiza… ¡pero se inició hace mucho!

Todos hablan, opinan, sentencian y acusan. Muchos, atizando ese fuego que encendieron hace una década atrás, cuando comenzaron a perfilar una Argentina con sesgo absolutamente sectario. Por eso no extrañaba que el dirigente taxista Omar Viviani arengara a los choferes de ese sector con un inadmisible: “¡el taxi que no acate el paro lo debemos dar vuelta!” Cara opuesta de lo sucedido el pasado primero de abril, cuando millones de argentinos caminaron calles y avenidas de pueblos y ciudades del país demostrando un “contundente respaldo a la DEMOCRACIA”.

Argentina dramática y dubitativa arrastra graves inconvenientes en el vivir de su gente. Porque hay muchos que les interesa que así sea. Porque hay otros que no han mostrado aún capacidad de resolución, por impericia o no terminar de aplicar lo anunciado en su momento. Aspectos que están allí, muy lejos de resolver los delicados problemas económicos, sociales y de crecimiento que afectan a cada ciudadano. En el medio de la compleja situación ese sucio elemento que juega un oscuro papel de fuerte división entre los argentinos, la denominada grieta. Grieta que con saña se alimenta de antinomias y sectarismos, impuestos desde hace más de una década. Grieta que lejos de descomprimirse hoy sale con virulencia entre los que han salido a romper todo y los que con sus inadecuadas respuestas de púlpito la dejan aún más clara. Ninguno pensando en el país y su gente. Ambos llevando agua a su exclusivo y mezquino terreno de hacer política.

El pueblo de la nación hoy tiene duros aspectos que deben solucionarse. Inflación, desocupación, cierre de fábricas y comercios. Pobreza e indigencias que agudizan desigualdades y alejan a millones de connacionales de esa mentada sabia distribución de la riqueza. Tantos números privados, oficiales y opositores increíblemente coinciden en el diagnóstico de todo lo que le sucede al país. Inflación todavía muy alta, a pesar que desde el gobierno de la nación dicen que se le está doblando el brazo (¿?), en embargo en febrero pasado el 2,3 % les dice todo lo contrario. Éste punto ha hecho que las ventas en todos los rubros disminuyan notablemente al compás de un condicionado consumo. Mientras que la actividad industrial no se recupera y cae en el orden del 6, 5 %. Igual situación que muestra el otro factor de reactivación en inversión y fuentes de trabajo, como es la construcción. La desocupación con el 9,3 %, la pobreza con el 32, 3% y la indigencia con el 6,3 % entre millones de argentinos exhiben todo el panorama del que unos dicen “pelear para que se revierta” y otros “hacerse cargo para solucionarlo a largo plazo”.

Entonces la gran pregunta que hay que hacerse es: “¿unos y otros desconocen lo que realmente le sucede al país?, la respuesta es que no. Sí, hay quienes especulan con el difícil momento para arriar agua a su molino político electoral. Esto lo sabe la gente y hay un grueso de la misma que en consecuencia actúa repeliendo la cuestionada actitud política. Tanto como el argentino de este tiempo que repele la demencial y poca actitud democrática de hacer añicos todo, para que el gobierno de turno no concluya su mandato constitucional (¿?). Aspecto que da lugar para que el resto de la comunidad se pregunte si esta sucia acción autoritaria, ¿conllevará a solucionar todos los problemas que tiene el país? Obteniendo un rotundo NO, porque muchos de ellos entienden que estas maniobras llevan además, el tratar de ensuciar toda aquella investigación judicial que determine el fenomenal robo a la nación, con sus respectivos responsables. Algo que en estos días se afianzó con el procesamiento de la ex mandataria Cristina Kirchner y sus hijos, que fueron considerados jefes de una banda.

El paro es una herramienta constitucional que los trabajadores del país tienen para mostrar descontento por lo que sucede con sus magros salarios, su pobreza, su desocupación y las inaceptables desigualdades que los ahogan a diario junto a sus familias. Todo esto debe ser entendido y atendido así, sin dilación alguna. Más no debería ser solapado instrumento de aquellos que se escudan detrás de la protesta para realizar golpes bajos a la institucionalidad de la nación. Al igual que marchas espontáneas para escuchar y mostrar otras expresiones que son de igual modo consagradas por la constitución. Son esas caras “reales y verdaderas” de la Argentina de este tiempo. Que tienen cobijo al amparo de nuestra carta magna, de las leyes, de los intereses y necesidades de la gente, en la división de los poderes de la nación, en las libertades públicas y en el necesario disenso democrático. Dorados puntos que hoy más que nunca tienen y deben estar allí, donde el país y sus ciudadanos conviven. Sin antinomias, sin sectarismos, sin esa división que se instaló hace mucho tiempo y que bien le haría a Argentina que quede en ese pasado oscuro donde solo se rescata el respeto a la democracia. El mismo que tuvo en los últimos años el grueso del país, cuando las tempestades de una institucionalidad violada no permitían vivir por haberse instalado esa grieta entre los habitantes de la nación. Algo que ni siquiera permitía ver la continuidad de ese sistema que elegimos para siempre en el lejano octubre de 1983. Pero que sin embargo y a pesar de todo, la gente se sobre puso y utilizando herramientas de su memoria institucional solo apuntó en diciembre del 2015 a ese horizonte donde se recuperaba para los argentinos, la democracia y solo la DEMOCRACIA.

Daniel Gallardo – Productor y Periodista de Medios del Grupo Cooperativa