El proyecto sigue ausente

Con la salida de Edgardo Bauza de la dirección técnica de la selección argentina de fútbol, se vuelven a abrir nuevos interrogantes y se mantienen los mismos que ya teníamos desde hace un tiempo demasiado largo.

Porque seguramente lo más fácil será contratar un nuevo cuerpo técnico, se habla insistentemente de Jorge Sampaoli, actualmente en el Sevilla de España, y todo será más de lo mismo. O será Marcelo Gallardo, o Marcelo Bielsa, o el Cholo Simeone, interesa poco el nombre. Será otro más de la extensa lista que ya conforman Pekerman, Basile, Batista, Maradona, Sabella, Martino, por nombrar a algunos. Se hace foco en el entrenador, pero se habla poco de un equipo aburguesado, con los mismos nombres de siempre y sin ningún recambio generacional a la vista; o por lo menos en el corto plazo.

Y la dinámica del juego nos hará pensar, inconscientemente, en tratar de conseguir los puntos necesarios para lograr la clasificación y estar en Rusia el próximo año para disputar la copa del mundo. Sin importar las formas ni los nombres; ni el técnico. Y el día después de que el reemplazante entre en funciones diremos que era el cambio correcto y lloverán las críticas al trabajo del ex DT de San Lorenzo. Que, dicho sea de paso, nunca estuvo a la altura de los acontecimientos. O no lo dejaron, lo que sería mucho peor.

Pero de lo que hace ya mucho tiempo no se habla en el fútbol argentino es de un proyecto serio de selecciones nacionales. De un plan a mediano y largo plazo, sin las urgencias de los resultados, que abarque a todas las categorías, con instructores que puedan demostrar su trayectoria y experiencia en puestos similares. Claro, difícil encontrar manifestaciones serias en dirigentes que han mostrado poca seriedad en la Asociación del Fútbol Argentino y en los clubes de donde llegan.

Los “notables” que van a elegir al nuevo adiestrador de la selección mayor, son los mismos, nombres más nombres menos, que eligieron a Bauza hace unos meses, por lo que no deberían mirar hacia otro lado ante este nuevo fracaso en la conducción.

No se avizora capacidad necesaria y suficiente en estos nuevos-viejos personajes en la generación de una planificación responsable para insertar a la Argentina nuevamente en los primeros planos del fútbol internacional. Se ha perdido demasiado tiempo en emparchar situaciones para disimular los desaciertos constantes. Esa potencia que nuestro país era en las divisiones formativas -Sub 15, Sub 17 y Sub 20- ya ha quedado en el olvido.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la responsabilidad del Cuerpo Técnico que comandaba el “Patón”. No es el único, también lo son y en gran dimensión, los jugadores, que a miles de kilómetros de distancia casi ni notan lo que se percibe en uno de los países más futboleros del planeta. Ellos viven otra realidad. Y lo que es mucho más grave: ellos deberán convalidar la nueva elección.

El fútbol argentino deberá encontrar gente coherente y eficiente, que tengan la grandeza de hacer algo importante para el futuro, dejando de lado los intereses particulares, pensando en el fin común, otorgándole la responsabilidad de dirigir a los más capaces y no a los más amigos.

Lamentablemente, los pronósticos no son muy alentadores.