Scioli dio su opinión sobre el conflicto del salario docente

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli afirmó que si no se genera un "punto de no acuerdo" entre los gremios docentes y el gobierno bonaerense, María Eugenia Vidal "tendrá que implementar el aumento por decreto".

"Llega un punto que van a tener que implementar un aumento por decreto, yo lo tuve que hacer. Mientras tanto, hay que seguir dialogando", afirmó Scioli. En declaraciones al canal América, el ex mandatario explicó: "Tuve 17 días de paro con estas organizaciones gremiales, entiendo a la gobernadora (María Eugenia Vidal) y entiendo a los docentes, si bien está el compromiso de ajuste por inflación".

Dijo que estuvo "en ese lugar de la gobernadora" e insistió con que "en el punto en que se agotan las instancias de diálogo está el decreto". Tras advertir que los resultados negativos de la evaluación Aprender "reflejaron los problemas en la calidad educativa", afirmó también que "es la oportunidad de discutir un nuevo proyecto nacional" en esa materia.

"No hablo con la gobernadora, pero saben mi espíritu. La Provincia tiene un problema estructural en la coparticipación. Con la creación de Arba generé mayores ingresos, desendeudé a la mitad de cuando había asumido, la dejé con baja en la mortalidad infantil.

Yo también tenía asistencia del Gobierno nacional para compensar el déficit estructural. La gobernadora puede contar conmigo en la pelea que hay que dar por la coparticipación", añadió.

Foto: Natalia Bohdan