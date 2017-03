"Es una pena que me haga responsable de cosas tan graves"

El mediocampista Javier Mascherano salió este viernes a desmentir las palabras del preparados físico Carlos Dibos al señalar que "es una pena" que lo "haga responsable de cosas tan graves", al decir que él era "el que entregaba la planilla para asociarte al club de amigos" en la Selección argentina.

"Es una lástima para el Fútbol Argentino que un profesional como el Sr Dibos que trabajó junto con nosotros en la Selección argentina, me haga responsable de cosas tan graves como las que ha mencionado", reveló el futbolista del Barcelona de España en su cuenta de Twitter @mascherano.

En ese sentido continuó: "Puedo aceptar cualquier tipo de críticas en cuanto a mi nivel de juego, pero no así, que se me atribuyan estas acusaciones. Tengo la conciencia tranquila que jamás he intervenido en una decisión de un entrenador". "Las cosas que he compartido junto a él y mi opinión sobre su profesionalidad me la reservo para mí. Lamento muchísimo que el Fútbol Argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana", indicó Mascherano.

Dibos fue el preparador físico del seleccionado nacional cuando era dirigido por Alfio Basile y ayer reveló en el programa "No todo pasa" que se emite por TyC Sports que en el elenco argentino "hay que terminar con el club de amigos".

Además manifestó: "Nosotros por eso nos tuvimos que ir y tener que irte por cosas externas al fútbol te hace sufrir. Hay siete u ocho jugadores que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir". Luego Dibos comentó que Javier Mascherano es uno de ellos y lo definió como "el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos".