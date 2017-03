Hugo Olivera, ex combatiente de Malvinas: "Nos gustaría que no estemos los mismos de siempre"

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Este 2 de abril se cumplen 35 años de la gesta de Malvinas. Si bien tenían numerosas actividades preparadas para este fin de semana, los ex soldados concentrarán sus actos desde el 2 y hasta el 7 de abril.

En los estudios de la radio estuvo Hugo Olivera, ex combatiente de las Islas. Dentro de los detalles del recuerdo, a más de tres décadas de aquel 1982, Hugo expresó que "las internas entre Ministerios y Gobiernos no ayudan a que tengamos el lugar que merecemos. Nos gustaría hacer un acto donde no estemos los mismos de siempre"

La emoción embargó a Olivera en varias ocasiones. Y no es para menos, ya que es mucho lo vivido en aquel entonces, y mucho lo que sucedió después. Escuchá parte de su relato acá: