Francisco Cabrera: "Es mentira que haya bajado el consumo"

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, argumentó hoy que los cambios dispuestos por el Gobierno en el régimen de "transparencia de precios" es para

que los comercios "puedan decir la verdad", mientras negó que se haya registrado una caída en el consumo por ese sistema.



"Lo que a veces se dice que es una marcha atrás no es cierto", subrayó y aseguró: "Lo que hacemos ahora es que los comercios puedan decir la verdad y si las cuotas que tienen son sin interés, que lo digan y que lo publiciten como quieran".



Así lo sostuvo luego de que se publicara una resolución en el Boletín Oficial, la cual indicaba que los comercios ya no iban a estar obligados a exponer el Costo Financiero Total (CFT).



A menos de dos meses de la puesta en marcha del régimen, la Secretaría de Comercio dispuso, además, que los locales deberán mostrar el precio de contado, anticipo y la cantidad de cuotas.



Al referirse al comportamiento en las ventas con la puesta en marcha de ese sistema, Cabrera evaluó: "Lo que cayó fueron las cuotas, pero subió el contado, y por lo tanto, no cayó el consumo".



En declaraciones radiales, argumentó: "Se dijo que el consumo en electrodomésticos había caído fuertemente, y esto no fue así. En enero crecieron el 3 por ciento y en febrero, el 7 por ciento".