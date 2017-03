Otra mirada: “¡Cornejo lo volvió a hacer!”

Alfredo Cornejo no creció en las aguas mansas de la política, más bien es pez que solo concibe su militancia en mares embravecidos. A nadie extrañó que de repente haya permitido que voces de su estricto entorno hablen de reforma constitucional y la posibilidad de colocar cláusula de una reelección del gobernador. Siendo en esto último su primer beneficiado. El efecto inmediato no se hizo esperar: “la oposición se pronunciaría inmediatamente, bloqueando toda posibilidad de modificar la carta magna mendocina y detendría el prolijo trabajo de reforma que venía realizando la vicegobernadora Laura Montero”. De esta manera Cornejo produjo esa respuesta que colocaría al mar de la política local en las condiciones que le son a su gusto y placer.

Había logrado “sacar de la modorra” a esa oposición dispersa y todavía con los negativos efectos Cristina – Paco. Pero también interrumpir el impecable camino reformista de su compañera de fórmula. Le hacían mucho ruido los réditos políticos que el asunto le traía a Laura Montero, ya que inclusive la vicegobernadora tenía como nunca antes, el apoyo del principal partido de la oposición para el tratamiento de reforma constitucional. Camino que él no estaba de acuerdo y por eso nunca apoyó. En esto último están algunas respuestas de la desprolijidad de salir hablar desde el PEP de reforma y reelección, cuando el primer mandatario había expresado desde un principio que “eso no le interesaba, porque habían temas graves en las finanzas de la provincia que tenían toda la atención de su gestión”. Postura que exhibían sus ministros toda vez que se le preguntaba sobre el tema. Postura que la estrategia del primer mandatario hizo variar de la noche a la mañana con el fino hilo de su modo de hacer política a sabiendas de lo que se venía.

Por estos días algunos allegados y conocedores del ambiente político de turno expresaron en privado que, “Cornejo no tiene en sus prioridades la reforma constitucional, porque no están o no ha visto en sus objetivos por alcanzar la reelección a la gobernación”. Por eso los interlocutores insisten que, “otra cosa sería esta historia en el relato y en el camino para obtener la reforma con reelección del gobernador” Opiniones que siempre remachan: “Alfredo no es ningún improvisado y difícilmente te deje alguna rendija para que lo dejes mal parado”.

Para quienes lo conocen desde sus juveniles luchas militantes saben lo que cultivó y perfeccionó en su modo de estructurar estrategias políticas. Por eso, no tuvieron dudas que alcanzaría alguna vez esa presea dorada que implicaba el sillón de San Martín. Una cuestión que muchos no crían o “no querían”. Una cuestión que forma parte de toda una lectura de cada paso que dio Alfredo Cornejo para transformarse en el gobernador de Mendoza. Algo que en el camino político de Alfredo Cornejo ya fué y donde lo que viene solo él lo sabe. Como sabe de qué manera y de qué forma se debe alcanzar.

Por estos días, quienes lo siguen de cerca se imaginan a Alfredo Cornejo sentado y observando un atardecer desde el balcón de la gobernación en el 4° piso, con esos pensamientos que le dictaban zamarrear el árbol de la política mendocina. Buscando ese efecto de la lucha en la arena electoral, que hasta ahora no tenía visos de aparecer. Quizá y eso es real para el gobernador, como para el común de los mendocinos, porque la situación económica y social de la provincia no pasa por tiempos de bonanzas. Incrementos en pobreza e indigencia, deberían y deben preocuparlo. De todas maneras y aún así había que despertar ciertos aspectos que “a su entender” contiene la democracia en tiempos de elecciones. Como el debate de lo que fue Mendoza hasta diciembre del 2015 y lo que es la provincia en el 2017. Allí donde el primer mandatario se siente todavía, “con gran consenso ciudadano” y en donde sí ha puesto todas sus estrategias. Las que salen a la luz y las que siempre reservará en el océano profundo de sus convicciones de hacer y vivir la política. Allí, donde hasta hora despierta en su entorno la expresión ¡Cornejo lo volvió hacer!

Daniel Gallardo – Periodista y Productor de Medios del Grupo Cooperativa