Hebe de Bonafini arremetió contra Macri, Vidal y Máxima Zorreguieta

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, arremetió hoy nuevamente contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al tiempo que lanzó insultos contra la reina argentina de Holanda, Máxima Zorreguieta.

En la habitual reunión de los jueves en la Plaza de Mayo, Bonafini calificó a Vidal como "un ser maléfico, con cara de princesita" y la acusó de "miserable" por supuestos problemas en comedores escolares. "Es una miserable que da seis pesos por niño para comprarles la comida cuando el litro de leche vale 35 pesos. ¿Qué les da de comer ella a sus hijos? ¿Cuánto gasta para darles de comer?", sostuvo la dirigente.

Posteriormente, criticó la visita de Macri a Holanda al señalar: "Macri está contento porque lo recibió la reina. 'Dormimos en la pieza de la reina', dice. Me cago en la reina, por favor, no me hagan reír. ¿Qué nos importa lo que comieron y la ropa que usan?", precisó. "Todo es a costilla del pueblo que sufre, de los compañeros muertos, de los niños pobres, de los que no tienen comida, de los jubilados que no tenemos medicación, de los maestros que no cobran, de las radios que se cierran.

Con eso se hacen ellos", sostuvo sobre el reciente viaje presidencial. Por último, Bonafini afirmó que a Macri "solo lo quieren los ricos, los que tienen campos y empresas", al tiempo que señaló que el Presidente "es odiado por el pueblo, que le tiene bronca". "Por eso llenamos las plazas todos los días si es necesario, por eso está la marcha de hoy y el 6 de abril hay paro general. Hicimos la marcha del 24 y vamos a seguir rompiendo las bolas con las marchas. No van a poder con nosotros", concluyó.