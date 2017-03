Se conocieron detalles del primer descargo de Messi

Horas antes que la AFA apele ante la FIFA para intentar lograr una disminución en la sanción a Lionel Messi, se conoció hoy el escrito que el futbolista presentó en primera instancia, donde negó haber insultado al juez de línea pero reconoció algunos "dichos al aire". El rosarino agrega en el escrito que "el asistente de nacionalidad brasileña entendía perfectamente lo que decía" y manifestó que "conversamos de manera amigable, sin que en ningún momento mis dichos lo hayan ofendido o injuriado".

En su escrito, que fue redactado desde Santa Cruz de la Sierra, Messi reconoce que sus palabras "jamás fueron destinadas a su persona, sino que fueron dichos al aire, y desde ya pido disculpas por ello". "Los videos que se acompañan no demuestran que haya existido una ofensa", relató antes que se conociera la sanción de cuatro fechas. Según supo NA, los mejores abogados especializados en derecho deportivo de Argentina presentarán la apelación en las próximas horas y, una vez que lo hagan, tendrán siete días para fundamentarla. "La sanción no es justa, sino que no cumple con los artículos que la contemplan", sentenció el flamante presidente de AFA, Claudio Tapia.

De acuerdo a los considerandos que dio la FIFA, a Messi se le aplicó el mínimo de sanción prevista por insultar a un miembro de la terna arbitral. Sin embargo, AFA hará referencia a que eso debe tomarse en cuenta si el futbolista en cuestión fue expulsado por esa acción, algo que en esta instancia no ocurrió. La que definirá si se reduce al menos una fecha la sanción será la Comisión de Apelaciones de la FIFA, cuyo vicepresidente es el argentino Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la casa madre del fútbol argentino. En caso de recibir una respuesta negativa, AFA recurrirá al TAS.