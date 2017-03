Votar es humano

Las movilizaciones populares son saludables si son genuinas y mucho más si no son manipuladas, son la expresión de la democracia y la libertad, pero el único método adecuado para cambiar lo que no anda bien es el voto popular

El golpe de efecto de ver cientos de miles de personas en la calle movilizadas aparentemente con un único motivo impresiona y preocupa a muchos argentinos, por supuesto a los que no comparten o directamente rechazan los propósitos, modos e ideas del gobierno anterior. Hay que reconocer que el peronismo es quien tiene mayor capacidad y experiencia para organizar grandes desplazamientos de multitudes en los espacios públicos, o dicho de otro modo, la discutible cualidad de haber ganado la calle.

Las últimas manifestaciones del gremio docente y el acto en Plaza de Mayo por el aniversario del golpe de estado de 1976, denominado ahora Día de la Memoria, hacen pensar a mandantes, mandatarios y mandados que hay poco menos que una rebelión popular en ciernes poniendo en serio riesgo la estabilidad del gobierno asumido en diciembre de 2015.

No seamos ingenuos, sí hay una rara mezcla de: insatisfacción de los optimistas, desesperación de los más postergados, bronca de los impacientes; escpeticismo de los de siempre, esperanza de no sabemos cuántos, frustración de los temerosos y diversas percepciones en otros colectivos sociales. No se sabe bien cuál es la proporción de cada uno de estos grupos porque los encuentadores no saben clasificarlos bien o no hacen las preguntas correspondientes.

Las cosas no están bien, porque casi nunca lo estuvieron, y la idea de que ante la falta de respuestas rápidas hay que cambiar de rumbo, sacar a los que están y poner a otros nunca ha dado buenos resultados. No demos ejemplos ni nombres, hubo de todo, renuncias, derrocamientos, muertes en el cargo. Solo en algunas ocasiones la instituciones establecidas en la Constitución impidieron que los bruscos cambios se convirtieran en tragedias. En algunas nada más.

Ahora, qué pasaría si el helicóptero, tan invocado por algunos grupos el último 24 de marzo en la Plaza de Mayo, realmente despegara de la terraza de la Casa Rosada con el presidente Macri a bordo. Se sospecha que ese final se alienta desde la cocina cristinista, un sueño compartido por una todavía nutrida y fiel caravana. También están los que esperan a ver cómo se precipitan los acontecimientos y después ver qué micro los deja bien, al que se van a subir con la inclaudicable lealtad al (o a la) que logre hacerse del poder dentro del planeta peronista.

Son sospechas nada más. Prosigamos. Si se pretende que el gobierno termine antes de tiempo: en este caso no hay posibilidades en las actuales circunstancias que eso ocurra dentro de los canales democráticos. En caso de renuncia del presidente por una supuesta crisis de gobernabilidad o porque les cae mal a muchos, debe asumir la vicepresidenta, tal como lo indica la ley. Y Gabriela Michetti no tiene la menor intención de irse como hizo Chacho Álvarez, al contrario tiene rodaje político y formación como para rearmar el gobierno sin claudicar el programa original de Cambiemos.

Las otras vías de recambio serían mucho más conflictivas aún dentro de las instituciones democráticas. La acefalía total (partida del presidente y la vice) desde ya es una crisis grave al margen de los motivos que la hubieran precipitado. Para eso el remedio legal es que las dos cámaras del Congreso reunidas en asamblea designen un presidente para completar el período que no pudieron cumplir los renunciantes.

Pero la ley de Acefalía 20.972 dice que los candidatos para el cargo sólo podrán ser senadores o diputados nacionales y gobernadores de provincias. Recordemos que ya se aplicó en 2001 con el ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodriguez Saa y con el senador nacional Eduardo Duhalde. Imaginemos que con la actual composición del Congreso o la que vaya a quedar después de las próximas elecciones de octubre la definición no va a ser fácil.

Así que el mejor método para cambiar un gobierno que a la gente no le guste es el voto y la paciencia. Lo que no implica que al que está en ejercicio no se le deba exigir con sentido común que cumpla con lo prometido y más si esos deberes implican antender las necesidades más urgentes como la pobreza extrema, los sectores más vulnerables, la educación y la seguridad.

A votar nos vamos a dedicar un poco los argentinos durante este 2017 porque hay que renovar la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación, todas las legislaturas provinciales excepto Santiago del Estero y Corrientes que tienen otro calendario electoral, y los concejos deliberanrtes municipales; además 24 provincias deben elegir senadores nacionales para renovar un tercio del Senado. Los candidatos para todos esos cargos se determinarán mediante las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) que deben cumplir todos los partidos, alianzas y coaliciones aunque presenten una sola lista de precandidatos.

Votar no es el pasatiempo preferido de los argentinos aunque vivamos quejándonos de los gobiernos, como si el motivo de que ocupen sus cargos no fuera otro que el voto, felizmente. Y la posibilidad de cambiarlo decorosamente no sea a través del mismo procedimiento. Es que además se teme que pase como en 2015 que hubo que ir a los comicios hasta siete veces entre primarias y generales.

Lo que pasó es que quienes tienen la potestad de convocar fijando la fecha para sufragar son los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales en cada uno de sus distritos y generalmente los oficialismos gobernantes especulan en que las elecciones del nivel superior puedan o no favorecerlos con sus resultados. Esto es el llamado efecto arrastre que se produce cuando una figura preponderante que esté en la lista influyea elegir la misma boleta para todas las categorías. Eso ya pasó cuando la candidatura de Cristina Kirchner hizo que por arrastre ganara en 2011 en Mendoza Francisco Pérez, por ejemplo. Gobernador éste que en 2015 ante la mala imagen circunstancial que tenía el gobierno nacional al principio de ese año, fijó una fecha diferente para las elecciones provinciales. Y Cornejo le ganó a Bermejo.

Esas especulaciones se evitarían con la boleta única -manual o electrónica- porque el ciudadano tendría en sus manos no una boleta sábana partidaria, a la que por pereza o desinformación, generalmente no se corta para alternar los cargos con otros partidos; sino un solo papel donde estén todos los candidatos de todas las agrupaciones para el mismo cargo, con foto y escudito de colores en el cual el votante tendrá que marcar con una cruz cuál prefiere pudiendo así diferenciar los que prefiere mandar al Congreso de los que irán a la Legislatura o a los concejos deliberantes.

Este año hay una gran tensión sobre qué listas podrían ganar en el distrito clave que es la provincia de Buenos Aires, listas que estarán a lo mejor encabezadas por Cristina, Randazzo, Lilita, Massa y Stolbizer entre otros. Pero aquí en Mendoza ese dilema no nos toca, porque elegimos nuestros propios representantes nacionales. A esto se suma que en la provincia rige el sistema de boleta única electrónica por lo que no sería necesario fijar una fecha diferente a las nacionales (desdoblar) ya que se votará con boletas distintas si se cumple estrictamente con la ley.

La boleta única se utiliza exitosamente desde hace varios años en Santa Fe y Córdoba. La mezquindad política de muchos gobernadores peronistas impidió que se aplicara ese sistema en los comicios nacionales, porque la libre elección sin influencias ni presiones podría terminar con los privilegios de varios pseudocaudillos. Si la aplicación de ese métido se extendiera a todas las provincias y al país habría que ir menos veces a votar, se reduciría el gasto y mejoraría el humor de muchos.