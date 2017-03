Maradona: "Messi es un osito de peluche"

El técnico Diego Maradona indicó que, por su personalidad, Lionel Messi "es un osito de peluche", y anticipó que se comunicará con el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, para cuestionarle la "terrible" sanción que recibió el futbolista. "A los contras que dijeron que influí en la suspensión de Messi que les quede claro que voy a hablar con Infantino porque es terrible. Creo que sus insultos fueron un acto reflejo", reveló Maradona

. En diálogo con La Oral Deportiva, programa que se emite por Radio Rivadavia, agregó: "Lo comparo con el cabezazo de (Zinedine) Zidane a (Marco) Materazzi. Messi es un chico sensacional que no se queja de nada, entrena... es un osito de peluche con los compañeros". "Lo llamé muchas veces por temas que tenemos en común y no recibí ninguna respuesta.

Es más fácil hablar con (Mauricio) Macri que con Messi, tiene un filtro muy grande, pero los que dijeron que yo había influido en las cuatro fechas de suspensión, habrá sido gente de (Marcelo) Tinelli", aseveró. Por otra parte, Maradona dijo: "(Juan Sebastián) Verón no se sabe si es presidente, dirigente, futbolista o empresario. Ni Tinelli ni Verón le pueden dar solución a lo que le pasa a Argentina". Al ser consultado acerca de la continuidad de Edgardo Bauza al mando de la Selección, manifestó:

"¿A quién vas a poner de técnico ahora? Argentina es un fierro caliente... Hoy está Bauza y se lo tiene que aguantar". "A mí después del 6-1 en La Paz, los jugadores me dijeron que íbamos a clasificar, pero no sé si fue igual con Bauza. Él se equivocó como también se han equivocado alguna vez (Carlos) Bianchi, (César Luis) Menotti o (Carlos) Bilardo, pero tiene que trabajar y seguir. No me cabe la menor duda", expresó.

Más tarde dijo que quiere "hablar con Chiqui Tapia (presidente de la AFA) lo antes posible. Encontrar un dirigente hoy en el fútbol argentino es difícil". "Con Bolivia, la camiseta Argentina era negra: sin responsabilidad, juego ni el corazón que muchos tuvimos. Argentina tiene que defender un prestigio que está desde Menotti. Nos costó muchísimo ser reconocidos en el mundo", dijo.

En ese sentido remarcó: "Nosotros, cuando nos poníamos la camiseta Argentina la teníamos tatuada. Con Bolivia éramos los All Blacks y no un equipo de fútbol. A los que la vestimos, nos preocupa el sentir de la camiseta", señaló. "En el 86 jugábamos pensando en la familia y en que, como hoy, a los argentinos les costaba llenar la olla. Jugar en Argentina era representar a mi mamá, mi papá y a los argentinos que comían una vez por día y no dos. Yo trababa con la cabeza y mis compañeros también", subrayó.