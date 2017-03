La Diva y un "blooper" para la historia

La diva de los teléfonos estaba descansando en Miami, como ya es habitual. De vacaciones con amigos, también aprovechó para hacerse unos retoquecitos con su cirujano de confianza. Pero no todo es relax y buenos momentos. La “Su” fue invitada a un evento topísimo y no pudo pasar desapercibida con su magnífico atuendo. Pero, ¿qué le pasó?

Fue invitada a la inauguración del restó Tatel, cuyos dueños son Enrique Iglesias y Rafa Nadal. Por sólo contar con su presencia, la diva cobró una suma de $30 mil dólares -un vuelto. En un vestido negro con transparencias y un clutch color plata, Su estaba perfecta y se la vio renovada. Todo era risas y glamour, hasta que salió a la luz un pequeño – gran- detalle sobre su outfit.

Susana se había olvidado de sacarle la etiqueta al saco que tenía puesto y todos los presentes vieron como la diva se paseaba con el gran cartón colgando de su espalda.

Obviamente, se lo tomó con mucho humor, como siempre que le pasan este tipo de papelones. Ella se muestra siempre espontánea y natural, aún cuando más de uno se moriría de vergüenza ante tal situación. Al menos no caben dudas que la diva no repite nunca sus looks. ¡Una genia!