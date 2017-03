La AFA presentará el viernes la apelación de la sanción a Messi

La AFA presentará el próximo viernes la apelación ante la FIFA por la sanción de cuatro partidos que se le aplicó al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi para tratar de reducir, al menos a la mitad, y así poder encarar la etapa final de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Rusia 2018.

El propio Tapia aclaró que un estudio de abogados está detrás de la apelación de la sanción a Messi, la que consideró que "no es justa", y por eso presentarán el informe "cuanto antes". "La sanción no es justa, sino que no cumple con los artículos que la contemplan", sentenció Tapia. Lo que los dirigentes argentinos pretenden es que a Messi se le reduzca la pena de cuatro partidos por haber insultado al árbitro, de acuerdo a lo señalado por FIFA en su informe, y al menos pueda estar ausente dos partidos (contando el que ya se jugó con Bolivia).

Sin embargo, de acuerdo a lo que contempla la carátula del caso Messi, la sanción de cuatro partidos es la "mínima" que le cabe por esa acción. Por ese motivo los dirigentes apuntarán a cambiar un poco el panorama y señalarle a la FIFA el hecho de los antecedentes nulos que tiene "La Pulga" en este tipo de acciones y que además los árbitros no lo informaron, y mucho menos lo expulsaron. De llegar a prosperar esta opción que maneja la AFA, la nueva jurisprudencia contemplaría una sanción de dos a cuatro fechas, por lo que la pena que tiene ahora podría ser reducida al mínimo o bien a algo intermedio.