Flor Bertotti revivió a Floricienta después de 13 años y mira cómo le salió

Ahora, y después de 13 años, Flor Bertotti recordó su viejo personaje y emocionó a sus miles de seguidores. En el video que publicó en Instagram se la ve cantando junto a Willie Lorenzo.

Después de entonar la primera estrofa de “En el hospicio”, el músico cambia de canción y arranca con “Porque”, uno de los grandes éxitos de Floricienta.

“Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana, sé que todo sera igual no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río y no caerán las montañas. Porque me quedo muda…”, se le escuchó decir.