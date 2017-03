La jueza federal María Servini de Cubría consideró como "digitado en su contra" el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que restableció el límite de 75 años para ejercer la función judicial.

"Es parte de un plan para sacarme del Poder Judicial. Primero fue mi hijo y ahora soy yo, porque tengo una denuncia contra el doctor (Ricardo) Lorenzetti que no la cerramos y necesitan cerrarla", manifestó Servini. "Lorenzetti está en la denuncia de la doctora (Elisa) Carrió (prentada en diciembre pasado), a mi no me surge nada. Es la causa de Fútbol para Todos y yo estoy investigando una mutual que la Cámara Federal me exigió que la investigue", añadió.

La Corte Suprema de Justicia reconoció ayer las facultades de la Convención Constituyente de 1994 y restableció el límite establecido en la carta magna de 75 años para ejercer la función judicial. El máximo tribunal abandonó lo decidido en el fallo "Fayt" de 1999, cuando con otra composición de jueces había declarado nulo el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, a partir de un reclamo del fallecido magistrado Carlos Fayt.

El artículo de la Constitución Nacional al que ahora sí la Corte Suprema le dio validez prevé que los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir los 75 años obtengan un nuevo acuerdo del Senado y otro nombramiento del Presidente de la Nación. Servini, de 80 años, consideró que el fallo fue acelerado y forma parte de un intento por desplazarla de la investigación por un intercambio de cheques entre clubes de fútbol y cooperativas, en el que se lo vincula al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti.

"Me llama mucho la atención. No se si me quieren desplazar del Poder Judicial, diría que me quieren desplazar de determinadas personas", expresó Servini en declaraciones publicadas por un matutino porteño. Sin embargo descartó involucrar al Poder Ejecutivo en la maniobra y destacó que tiene "buena relación con la gente que depende electoralmente de mi, estamos hablando delas cosas que necesitamos para esta nueva elección. Me extraña que sea por este lado".

La jueza indicó no tener miedo de continuar trabajando y aseguró que la "la justicia está muy desacreditada. Todos los de la Justicia estamos desacreditados frente a la ciudadanía. Hay que dar un viraje, hacer algo".

"La gente tiene que volver a creer en la Justicia porque si no se cree en la Justicia tampoco va a haber seguridad, y la gente pide seguridad y justicia", agregó.

Tras el fallo de la Corte Suprema la situación de 27 jueces que han cumplido ya los 75 años de edad comenzará a ser tratada por el Consejo de la Magistratura, órgano que interviene en el nombramiento y remoción de jueces. En algunos casos, como la jueza Elena Highton de Nolasco, se cuentan con fallo firme para permanecer en el cargo al cumplir 75 años, en otros, como la jueza Servini, no existen presentaciones realizadas.