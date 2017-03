El Parlamento escocés aprueba un segundo referéndum

Lo autorice o no May, el referéndum promovido por Nicola Sturgeon ya está sobre el tapete. Este martes, el parlamento escocés, la denominada cámara de Holyrood, aprobó por 69-59 la petición de otra consulta separatista. El SNP, (scottish national party), no goza de mayoría absoluta, pero contó con el apoyo de los “verdes”.

El lunes, May advirtió a Sturgeon en una entrevista entre ambas en Glasgow que “ahora no es el momento” para otro referéndum y le recordó que deberá esperar a que se complete el proceso del Brexit. El ministro para Escocia ha remarcado hoy martes la misma idea: "no habrá consulta hasta que el Reino Unido salga de la UE". Pero Sturgeon se ha empecinado en que se celebre entre el otoño del año que viene y la primavera de 2019.

“No busco confrontación con el Gobierno del Reino Unido, solo una discusión sensata”, dijo reflexivamente en el Parlamento. En caso de que May no conceda la consulta, anunció que tras el paso de Semana Santa su Gobierno volverá al Parlamento escocés para presentar una batería de medidas de presión, cuya naturaleza no concretó.

La oposición fue muy dura. Los laboristas escoceses reprocharon al SNP su “obsesión con la independencia” y acusaron a Sturgeon de descuidar todo lo demás: la educación, la salud y la economía. Ruth Davidson, la líder tory escocesa, calificó la postura de Sturgeon de “enfermiza para los escoceses, que estamos hartos”.

Pero el embate ya está lanzado. A finales de esta semana, Sturgeon solicitará formalmente a Londres la activación de la Sección 30 de la Ley de Escocia, el mecanismo para autorizar a Holyrood a convocar un referéndum. Será complicado para May negarse porque los acuerdos constitucionales británicos prácticamente obligan a Westminster a dar luz verde, entendiendo que el Reino Unido es formalmente la unión de cuatro naciones por “voluntad de sus ciudadanos”.

May podría intentar demorar la consulta hasta que pase el Brexit. Sin embargo, esa táctica tendría su peaje político: tarde o temprano tendrá que permitir el referéndum y mientras tanto otorgaría al SNP la posibilidad de montar una campaña propagandística y sumar más votos para su causa separatista. El problema de “Downing Street” es serio. Enfrentado al Brexit, que May califica como “uno de los momentos más significativos de nuestra historia reciente”, tendrá que pelear en paralelo para que el Reino Unido no se fracture.