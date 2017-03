Gobierno negó compra de armamento militar a EEUU

El Ministerio de Defensa negó hoy "categóricamente" que la Argentina esté en plan de adquirir armamento militar por 2.000 millones de dólares a Estados Unidos.

"Ante versiones periodísticas, la cartera de Defensa informa que el listado de armamento aludido tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir", indicó la cartera que conduce el ministro Julio Martínez. Y, en un comunicado, agregó que "la única expresión oficial del compromiso de adquisición por parte del Estado Argentino es la que surge del Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso".

"La extensión del listado, que incluye material en uso de las Fuerzas Armadas (FFAA) de los Estados Unidos, obedece a la inquietud de conocer las posibilidades de acceder a programas de cooperación y/o ayuda militar que requieren del visto bueno de ese país, motivo por el cual contempla distintos proveedores y no está valorizado, justamente porque no guarda relación con el planeamiento presupuestario nacional", aclaró el texto oficial.

La actual gestión del Ministerio de Defensa advirtió, además que si bien recibió el área "en el peor estado de su historia", ya que "en los últimos años se viene observando la constante desprogramación de medios aéreos" y no debe "sorprender su necesidad de reemplazo", no está en los planes oficiales la compra de material a Estados Unidos. "La exploración en los programas de ayuda militar disponibles no implica la intención de compra ni conlleva, mucho menos, la capacidad financiera para hacerle frente", indicó.