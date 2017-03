El padrastro llevaba a Florencia muerta en el auto junto a sus hermanos

La madre de la niña de 12 años que fue encontrada asesinada, con signos de haber sido violada y estrangulada en el pueblo de Saladillo, en San Luis, reveló que el padrastro llevaba a Florencia muerta junto a sus dos hermanos en el auto. "Mi hijo Lucas, de 9 años, me dijo que Flor estaba sentada en el asiento de adelante del auto al lado de su padrastro y con la cabeza baja, pero en verdad ya estaba muerta. Mis hijos estaban con su padre. A él lo dejó en la escuela y al más chiquito no sé", sostuvo Carina Di Marco, madre de Florencia, la nena violada y asesinada presuntamente por su padrastro, Lucas Gómez, quien ya está preso e imputado por el crimen.

Esta escalofriante revelación la hizo la mujer después de haber enterrado a su hija. Carina tenía en sus brazos a la beba que dio a luz cuando a Florencia ya la habían asesinado: "Él me amenazaba diciéndome siempre Si te vas, yo te mato . Me golpeaba y a veces intentaba ahorcarme". Luego aseveró que "Nunca imaginé lo que le hizo a mi hija.

No era amor lo que tenía conmigo, sino odio y creo que también me engañaba. Todavía no caigo. Pienso que Florencia está de vacaciones... No puedo creer que está enterrada". A la pregunta de por qué no denunció lo que estaba ocurriendo, respondió: "Yo tenía miedo", y acerca de si sospecha de su pareja: "Si fue capaz de todo lo que me hizo a mí, bien puede haber sido él".

Cuando se le preguntó si tiene indicios de que a Florencia le estaba pasando algo dijo: "La veíamos mal, estaba triste. Eso es lo único que noté". Luego negó que su pareja le hubiera confesado lo que había hecho: "Yo me imaginé en algún momento que le hizo algo, pero no me animaba a denunciar porque él estaba siempre pegado a mí", pero unos minutos más tarde se contradijo, y contó: "Yo sabía que era él".

"Ahora vivo una situación muy dolorosa, también por mis otros hijos. El más grande, Lucas, se dio cuenta de todo al ver tanta policía en casa", relató. Al ser consultada sobre la opinión de la sociedad acerca de su responsabilidad en el caso, explicó: "Yo no toqué nada, dejé la casa como él la había dejado y gracias a mí encontraron muchas cosas los policías para poder aclarar lo que pasó".

"Voy a volver a San Luis y quiero hundirlo. Después regresaré a San Martín, donde vive mi familia. Nosotros nos fuimos de acá porque él así lo decidió después del fallecimiento de su padre con quien se llevaba bastante mal. Estoy muy mal", concluyó la mujer. Lucas Gómez, el padrastro de Florencia Di Marco, y único detenido por el abuso y asesinato de la nena, fue imputado por la jueza penal Nº3 Virginia Palacios, que lo procesó y le dictó la prisión preventiva. El acusado ​según publicó el Diario de la República ​no declaró el lunes pasado y fue trasladado a un penal de máxima seguridad.

A Gómez se lo acusa por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por la calidad de guardador y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, en concurso real, con homicidio agravado criminis causa, por perpetrarse con alevosía y mediar circunstancias de violencia de género".