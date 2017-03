Censuraron una foto hot de Noelia Marzol

Instagram está cada vez más exigente y últimamente se ensañó con las famosas argentinas. Ahora le tocó a Noelia Marzol.

De vacaciones en la playa, la actriz subió una foto de espaldas, en la arena, tapándose los pechos con sus brazos. Al rato Instagram eliminó la foto y ella hizo su descargo.

“Si nosotras las mujeres no podemos subir a @instagram fotos de espalda sin bikini… los hombres no deberían atenerse a lo mismo? #bikinis para todos y todas”, escribió Noelia al pie de otra foto.

La modelo no es la primera que sufre este tipo de censura. Primero le tocó a Anita Pauls, que había compartido una foto desnuda junto a sus amigas y después a Sol Pérez, que había publicado la foto de una producción.

En el caso de la chica del clima de TyC Sports fue distinto porque también le censuraron una imagen en la que estaba vestida. “En ningún momento violé ninguna norma: no estoy desnuda… Si me están borrando fotos donde aparezco vestida con un pantalón y un top, ¡entonces no puedo subir nada! Y quiere decir que depende del tipo de cuerpo que tenés si podés o no postear una foto…”, aclaró.