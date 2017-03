Diego Gareca no se presentó ante la Comisión de Derechos y Garantías

El secretario de cultura de la provincia, Diego Gareca, faltó hoy a la reunión de la Comisión de Derechos y Garantías. La citación tenía que ver con la búsqueda de explicaciones sobre lo acontecido en Vendimia, tanto con los trabajadores, como el accidente que tuvo como protagonista a una grúa que sostenía la parrilla de luces. Sumado a esto, se pretendía obtener algunas respuestas que tienen que ver con la "gestión cultural".

Según Samuel Barcudi, presidente de dicha Comisión: "Gareca se obstina en no dar explicaciones y no recibir los aportes de la oposición. Hoy no nos avisó que no iba a venir, simplemente recibimos una nota del bloque UCR, diciendo que el secretario no se iba a hacer presente". Además agregó que todo esto se podría haber terminado muy rápido si Gareca hubiese asistido.

Cabe destacar también, que los legisladores de la Unión Cívica Radical, tampoco que se hicieron presentes y la comisión funcionó con los 4 legisladores de la oposición. Barcudi también se expresó ante esto y dijo, "nos llama la atención que no estén interesados en saber que fue lo que pasó".

A la hora de referirse al informe que Diego Gareca había enviado previamente ante la primera citación que se le hizo, el senador del PJ manifestó que este no fue suficiente, dado que simplemente tenía fotos que mostraban aspectos que estaban en mal estado y que se habían reparado.que quieren saber? el informe que envio no fue suficiente.

Por otra parte Patricia Fadel, presidente del bloque de senadores del Frente Para la Victoria, comentó que el secretario de cultura no asistió porque no esta seguro de lo que tiene que informar.