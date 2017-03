Peña: "Hay un sector que tiene a los piquetes como una profesión"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó este domingo contra "un sector que tiene a los piquetes como una profesión" y reiteró que "no hay una solución mágica" para solucionar los cortes de calle, pero aclaró que se pueden "generar mejores mecanismos" de diálogo. "Nosotros creemos que es importante contextualizar este tema. Hace más de 20 años que convivimos con los piquetes y que simboliza una serie de cosas. Principalmente mostraba un Estado que no escuchaba y refleja un sector que tiene a los piquetes como una profesión", lanzó Peña.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario agregó que "la mayoría de los que cortan las calles hoy lo vienen haciendo hace 15 años". "No hay una solución mágica y entendemos la molestia de los que andan en autos y en moto", sostuvo Peña, y confió en que se pueden "generar mejores mecanismos" para abordar el conflicto. "Lo primero que tenemos que resaltar es que el camino del diálogo es el camino para solucionar los problemas. Puede haber una convivencia entre los dos derechos: entre el de circular y el de manifestarse", añadió.

Por otro lado, el jefe de los ministros se refirió a los actos por el 24 de marzo y cuestionó que se hayan "contaminado con intereses particulares" "Sabemos que hace tiempo que los actos centrales son organizados por fuerzas políticas que aprovechan para dar una discusión de manera política", criticó. Peña defendió así la posición del Gobierno de no participar de las movilizaciones pero aclaró: "Hace varios años estamos en un camino respetuoso, de reflexión". Consultado sobre las próximas elecciones legislativas, el referente del oficialismo aseguró que trabajan "todos los días para mantener la esperanza de los argentinos que nos puso en este lugar". "Mientras seamos consecuentes con ese mensaje creo que nos va a ir bien, tanto antes de las elecciones como después", señaló el funcionario.

Finalmente, Peña dio su visión del exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, quien suena como posible candidato del PJ: "Creo que pertenece a un sector del kirchnerismo al que sería interesante escucharle alguna autocrítica. Todavía no asumen un rol de preguntarse qué hicimos mal, qué aprendimos en este tiempo" "Necesitamos un peronismo democrático, activo, también con cierta humildad después de gobernar los últimos años. Me parece que no se trata de una persona suelta, se trata de la idea que quieren proponer", cerró el jefe de Gabinete.