CFK: "Macri es un mafioso sostenido por los medios"

Son las 14:55 del 29 de junio de 2016. La conversación arranca como tantas otras: repaso de la agenda mediática y comentarios sobre la coyuntura política. Oscar Parrilli festeja la difusión de la imputación judicial contra el intendente de Lanús Néstor Grindetti por el caso Panamá Papers. Cristina Kirchner es más cauta. "Parece una política de prontuario", lo frena. Y apunta directo al bolsillo de los argentinos: "Oscar, hoy es la economía, la guita cada vez te rinde menos (….) Entonces escuchame, que me van a venir a hablar de amor".

Primera conclusión: la corrupción pasa a un segundo plano cuando los indicadores económicos flaquean. La ex presidenta se entusiasma con su futuro. Cree que sus "rivales" no tienen liderazgo. Concretamente menciona al presidente Mauricio Macri y a Sergio Massa. Con el primero, sube la apuesta como nunca. "Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más", le dice a su interlocutor.

El diálogo es parte de las escuchas que autorizó el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi (detenido recién en junio de 2016). Son decenas de comunicaciones que Infobae, que tuvo acceso exclusivo a ellas, comenzó a publicar hoy.

En una parte de la comunicación, Cristina se envalentona con la realidad que muestra el gobierno Macri a seis meses de su asunción. Y lanza una acusación grave contra el presidente. Nunca se había animado a tanto.

Cristina: Lo de Massa es muy flojo.

Oscar Parrilli: Sí, está calladito.

CK: No, pero lo veo flojo a él, como que no tiene liderazgo político, no tiene carisma político.

OP: Carisma, no, no.

CK: Yo... yo creo que esto se acerca a una situación que va a exigir, para recomponerla, un fuerte liderazgo. Porque está claro que Macri tampoco tiene ese liderazgo. Macri es un mafioso sostenido por los medios, nada más. Nada más.

OP: Un CEO de empresa. ¿Viste las declaraciones de Moria (Casán), no?

CK: No, no.

OP: Dijo: "No veo un presidente, veo un CEO, un gerente, el gerente de Argentina". Y después dice: "A mí me gustaba la vaginocracia, me gusta más mujeres en el poder". Y después tuvo alguna frase para vos. Bien, bien, no te criticó, para nada. / Fuente: Infobae.com