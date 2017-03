Carlotto rechazó que la marcha del 24 fuera "opositora"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó hoy que la marcha del pasado viernes en conmemoración del aniversario número 41 del último golpe de Estado haya sido "opositora" como manifestó el Gobierno y resaltó que en Plaza de Mayo estuvo "el pueblo", a la vez que destacó que su organización "no tiene un partido político".

La referente de los derechos humanos reiteró que le "da pena" que su par de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, la haya acusado de cometer una "traición" y remarcó que no coinciden "en absolutamente nada". "Ayer (viernes) estaba el pueblo, fue un país el que fue, no un partido político. No tenemos un partido político. Somos libres de opinar porque no tenemos obligaciones con nadie", sostuvo.

En diálogo con Radio Mitre, Carlotto desestimó los dichos de funcionarios nacionales, como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que tildaron de "opositora" a la movilización del pasado viernes a la Plaza de Mayo. "Fue más un acto opositor que de memoria", consideró el integrante del Ministerio de Justicia tras los duros discursos pronunciados contra el Gobierno. "Todo eso está latente y fresco en nuestro dolor. Lo queremos evitar a un futuro.

Por eso somos implacables cuando se siguen hiriendo... Me duele mucho lo que dice el señor Avruj, con quien tengo un diálogo permanente. No me cuesta nada llamarlo para decirle ´qué es lo que me dijiste, explicámelo mirándome, porque quiero verte, ver qué expresión tenés en los ojos, si estás mintiendo o si creés eso. Porque, si creés eso, te tengo lástima, pena´", manifestó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y agregó: "Ojalá tuviéramos cosas buenas para decir" sobre la gestión del presidente Mauricio Macri.

Al respecto, Carlotto denunció que por parte del Gobierno "hay una misión de querer borrar, no hablar más, de querer decir ´basta´". Por otra parte, reiteró su rechazo a las críticas de Hebe de Bonafini, que el pasado jueves la acusó de cometer una "traición" al reunirse con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. "Está totalmente equivocada en sus dichos. Me da pena esa señora con la que nacimos juntas, caminamos y arrastramos el mismo dolor, pero no coincidimos en absolutamente nada", expresó. Y concluyó: "Hemos dialogado con todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia, todos tienen que terminar su mandato".