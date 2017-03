La miseria del municipal y la crueldad sobre el perro Tiger

La Mendoza de las calles cansinas y generosas, felices y de vecinos, ¡se fue!. Mejor dicho quedó en un pasado dorado donde los mendocinos eran un poco más felices. Allí donde la vía pública no indicaba tanta miseria, tanta crueldad. Eran esos tiempos donde no inundaba la pobreza, la precariedad de vida de los trabajadores y donde los rebotes de una crisis generalizada no golpeaban con saña a esos animales que convergieron en la calle para acompañar la indigencia.

Pero estamos en estos tiempos, donde el poco trabajo que hay es “mal pago”. Donde las inequidades sobresalen sin tapujo. Donde el termómetro social indica, por lo menos aquí en Mendoza, que la vía pública muestra descontento, mal humor y una insensibilidad que no tiene edad, sexo o condición social.

Los trabajadores municipales han salido a la calle para expedirse enérgicamente porque el sustento de sus hogares para alimentar, vestir y curar a sus hijos, está muy lejos de ser digno. Hoy por hoy un empleado comunal no recibe más de $ 6.560 en sus categorías más bajas y son pocos los que pueden llegar a percibir $ 12.140 en las únicas categorías altas. Estas últimas no por ser precisamente eso, sino porque se realiza una sumatoria de antigüedad y los únicos cargos de responsabilidad que puede acceder un trabajador del sector. Por lo tanto, estamos ante un duro panorama de inequidades donde un 85 % de municipales no superar su condición de vivir por debajo de la línea de la pobreza.

Mientras tanto la población canina creció al compás de las irresponsabilidades de personas que arrojan a la calle cientos de perros que encuentran en la vía pública un gigantesco hogar donde viven, comen y duermen, donde pueden y cómo pueden. Allí donde por lo general se los ignora o se les muestra que molestan. Sin embargo cada “pichicho” tiene una mirada compasiva ante niños de la calle, indigentes en general. A ellos se les arriman para darles calor en los crudos inviernos o mendigar migajas para esos estómagos que no saben de tiempo, ni dolor.

Los perros y los municipales se encuentran a diario. Unos deambulando, otros limpiando. Ambos arrastrando el rigor de esas desigualdades de una sociedad dura y que los ignora sin piedad. Unos buscando una cálida mirada y caricias en sus orejas. Otros intentando que se valore su sacrificado y mal pago oficio de dar brillo al viejo slogan: “demos más belleza a Mendoza”.

Hace poco perros y municipales se volvieron a ver en un terreno fangoso, difícil y de extrema tensión. Allí, donde los trabajadores mostraban su indignación por lo que se les ofrecía para que sigan administrando su indigencia. Mismo sitio donde convergió moviendo la cola y acompañando inconscientemente el reclamo el “gran Tiger”. El grandulón había escuchado por muchas cuadras el ritmo de redoblantes y se unía, sin saber, a ese festejo de música. Algo que no reparó, porque es un animal, que la música estaba siendo acompañada por ensordecedoras detonaciones. Hasta allí se dirigió y lo siguiente fue triste e inaceptables para quienes veían cómo le colgaba parte de la mandíbula y de su cabeza emanaba sin control abundante sangre. El perro había recibido de lleno en su hocico la explosión de un petardo lanzado por un enojado trabajador municipal.

De repente el escenario callejero del conflicto municipal tuvo un giro social inesperado para quienes protestaban. Mujeres y hombres que observaron lo sucedido con Tiger actuaron con la premura que la urgencia del caso ameritaba. Uno de ellos abrió su vehículo, otros intentaban contener la hemorragia del perro, otros, tan siquiera apaciguar el terrible dolor. El callejero fue llevado en grave estado hacia un veterinario solidario, quien recibió el apoyo también solidario, de mucha gente que donó medicación e implementos de cura y quirúrgicos para salvar la vida de Tiger.

Por primera vez “el callejero” había recibido borbotones de cariños. Por primera vez a “muchos” les había interesado su existencia. Mientras tanto el trabajador municipal había recibido las espaldas de toda la sociedad y de quienes en la paritaria del sector le expresaban que no recibirían más allá de lo ya ofrecido. Lo que implicaba que su precariedad de vida, junto a sus hijos continuaría sin piedad alguna.

La increíble sociedad de los mendocinos se mostró conteste y solidaria con uno de los tantos perros callejeros que contiene el gran Mendoza. Aunque mañana cuando Tiger se mejore y vuelva a su casa, la calle, ya nadie lo vuelva hablar, dar de comer y curar sus heridas. Entonces el perro volverá a ponerse al lado de ese trabajador que en invierno o verano, con lluvia, frio o calor limpia las calles de una ciudad que los tiene allí olvidados. Un sitio donde el único código de vida que existe es el de “subsistir”. Como subsisten agazapadas la miseria de un municipal y la crueldad sobre los perros callejeros. Caras para el espanto, cuando sobresalen. Caras para ignorar cuando solo sobreviven donde pueden y como pueden.

Daniel Gallardo – Periodista y Productor de Medios del Grupo Cooperativa