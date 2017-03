El peso del pasado

Este Gobierno es creativo para cometer errores, pero expone la virtud de reconocer y rectificar. También parece que no tiene objetivos claros pero tampoco responde a supuestos modelos. ¿Realmente todo se está yendo al diablo o la urgencia nos impide ver con claridad?

La historia siempre nos va a servir de espejo, pero tengamos en claro que nunca se repite a pesar de que se cometan los mismos errores antes circunstancias parecidas. No debe haber argentino que a lo largo de su vida no tenga la percepción que el país está en crisis, en permanente crisis.

Hace poco más de un año los que eran oposición trasmitían que cuando se fuera el kirchnerismo “esta crisis iba a pasar"; ahora que el Gobierno cambió de rótulo, los que se quedaron afuera saltan a grito pelado afirmando que “el país ha caído en una crisis” porque los que están ahora no saben manejar las cosas y, lo que es peor, tienen intenciones inconfesables con respecto al futuro de todos.

Pero en realidad poner todo en crisis significa que nos preguntemos sobre el sentido de las cosas. En el caso de un país debería ser la economía, la política, las relaciones, cómo se comporta una sociedad, en general, todo lo que hace a que seamos como somos. A partir de poner todo en cuestión, surge la inestabilidad general, algo que por naturaleza no puede durar mucho, por lo que tras la verdadera crisis se producen los cambios, que pueden ser para superar la situación que la provocó o para empeorarla y retroceder.

Si vamos al caso de la Argentina, se podría decir que venimos retrocediendo. Observando ciertos datos históricos, pareciera que es así, sin embargo, lo que más se percibe es que estamos estancados, que no logramos salir del cerco que nos hemos fabricado y nos empeñamos en analizar siempre con los mismos parámetros, o sea, aplicar siempre la misma receta. Lo que se dice, “tropezar siempre con la misma piedra”. Así los resultados, en general, no podrán modificarse.

Nadie puede decir que las cosas están bien; para muchos están peor y unos pocos aseguran que están mejor. Lo que sí es seguro es que si nos esforzamos en que esto empeore, vamos a lograrlo.

Comparemos con lo que le pasó a la Argentina hace poco más de 50 años, cuando después de una década en la que tras el derrocamiento de Perón, en 1955, la revancha y resentimiento derivaba en enfrentamientos que costaban vidas, cárcel o exilios, apareció una pequeña luz de esperanza para superar esa época aciaga.

Allí se reafirmó un poco más la vieja grieta, la de siempre, la que todavía no se cierra. Una parte de la Argentina –minoritaria– defendía sus privilegios que se originaban en la injusticia y la postergación de la mayoría de sus compatriotas. Esa minoría no transitaba el camino democrático para defender sus intereses, lo hacía a través de las Fuerzas Armadas que habían ya perdido su tradición de expandir los ideales de Mayo y de llevar la libertad e independencia a parte del continente.

Golpe tras golpe hacía por esa época casi medio siglo que la democracia estaba malherida, había caído Yirigoyen, Castillo, Perón y Frondizi. Un gobierno civil, sólo de nombre, llamó a elecciones presidenciales con el peronismo prohibido, cuyos afiliados recibieron la orden de su líder en el exilio de votar en blanco, como desconociendo la legitimidad de esos comicios. Con una mayoría exigua (25,15%) ganó la presidencia un corajudo y honesto médico de pueblo, don Arturo Illia, en segundo lugar, el voto en blanco (19,42%).

Illia la tuvo difícil desde el principio, si había un pecado de origen por la no participación del PJ, se lo hicieron pagar los líderes sindicales que asumieron la representación del peronismo de entonces, declarando al gobierno radical como el principal enemigo e iniciando un plan de lucha por reivindicaciones más o menos justas que el presidente fue poco a poco otorgando. Pero a cada concesión, el sindicalismo respondía con más dureza y no contra los empresarios que los explotaban, sólo contra Illia.

Menos la Unión Cívica Radical del Pueblo, todos los demás partidos eran oposición dura: el desarrollismo de Frondizi o Alende, los socialismos, un partido fundado por Aramburu, los demócratas cristianos y los progresistas. Jacobo Timerman, a través de la influyente revista Primera Plana, la Iglesia católica, todo el empresariado y, por supuesto, las Fuerzas Armadas, fueron ejerciendo una presión cada vez más difícil de resistir.

La opinión pública se sumó a esa presión creciente que descalificaba cada vez más a un Gobierno que también había levantado la proscripción electoral del peronismo y en lo económico presentaba cifras de crecimiento en el PBI y el consumo, tenía controlada la inflación y con la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil cuidaba el ingreso de los trabajadores asalariados. También se cuenta en el haber de aquel Gobierno enfrentarse al de EE.UU. por la anulación de contratos petroleros impuestos por las multinacionales, por no sumarse a la intervención militar norteamericana en la crisis de la República Dominicana y por la Ley de Medicamentos que controlaba y ponía límites a los laboratorios extranjeros.

Como ha sido siempre, los cambios positivos son lentos, paulatinos, porque cuando se realizan dentro del orden democrático se deben respetar los intereses, los derechos y las opiniones de todos. Eso hizo Arturo Illia, pero como la sociedad no le tuvo paciencia y se terminó imponiendo la idea de la lentitud y la ineficacia, los peores de entre nosotros dieron el paso fatal con un general mesiánico, y con aires imperiales terminaron una vez más con la posibilidad de un cambio.

¿Cincuenta años después estamos frente a una situación similar? ¿Vamos a desperdiciar otra vez una oportunidad de salir adelante por el camino de la República?

Hoy las cosas siguen muy mal para muchos argentinos, o no han cambiado nada para los que esperaban rápidas mejoras. Y también hay muchos que padecen con efecto retardado las consecuencias de los errores o malas políticas de los últimos doce años, con despidos y una mayor cantidad de pobres. Esta situación no es un estallido repentino, se fue gestando, es como si llegara el resumen de la tarjeta que usaron antes, pero ahora hay que pagarlo.

La paciencia no es una cualidad de los argentinos, viene del origen; también la intolerancia, la falta de respeto a la ley y las deleznables actitudes que nos marcan: cortar camino para sacar ventaja, no esperar el turno y tratar de colarse, buscar algún amigo influyente que nos permita pasar por encima de los demás, cruzar la calle fuera de la senda peatonal, etcétera, siguen firmes, pero la más peligrosa y autodestructiva de las actitudes es la que hace sumarnos a la condena a priori por prejuicios que surgen de posiciones dogmáticas, del desconocimiento o de la más egoísta de las indiferencias.

Si nos sigue yendo mal es quizás porque debamos cambiar en algunos aspectos y porque no estamos leyendo bien la realidad. Paremos a tiempo para que no nos autoconvenzamos de que no somos capaces de salir adelante sin autoritarismos ni figuras providenciales que piensan por todos y nos dictan nuestras acciones, pero sólo se benefician a sí mismas.