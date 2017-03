Para Bullrich un docente debería cobrar 30 mil pesos

Esteban Bullrich, aseguró hoy que es "un error" de los gremios creer que si él llama a una paritaria nacional se resuelve el problema salarial y opinó que un sueldo "razonable" para los maestros con jornada extendida debería estar en los 30.000 pesos. "Ya hemos aumentado el piso salarial y los recursos que van (de la Nación) a las provincias. Entonces ya está, ya está ahí. Ahora (los gremios) tienen que cerrar la paritaria en la provincia de Buenos Aires", dijo el funcionario.

Bullrich se quejó de los seis paros docentes a nivel nacional contra el Gobierno, porque son muchos más que los que los maestros le hicieron al kirchenrismo en doce años "que dejó el salario (del sector) en 5.600 pesos". "Claramente (los paros) están basados en información que no es real. Los sindicalistas me piden que vaya a una reunión para que haga algo que no voy a hacer porque no corresponde que haga", dijo Bullrich.

Así, el funcionario de la alianza Cambiemos volvió a descartar que vaya a llamar a una reunión por salarios: "Decir que no cierran las paritarias en la provincia (de Buenos Aires) porque yo no los llamo a una reunión es obcecación". En declaraciones a radio Con Vos, el funcionario señaló que la gestión cambiemos aumentó el piso salarial docente en un 72 por ciento en los los últimos quince meses, desde que Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015.

Bullrich consideró que los docentes "ganan mal" respecto de otras profesiones, por lo que con la jornada extendida que llevará a seis horas la presencia en el aula más dos horas de trabajo externo se tendría que poder subir el salario promedio por encima de los 30.000 pesos. "Nosotros ganamos 90.000 pesos en la mano. No hay que compararlo con el salario inicial del docente, sino con el promedio: son cinco veces más.

Ahora, yo tengo una responsabilidad mucho mayor hoy. El sueldo está atado a la responsabilidad", dijo. Indicó el funcionario que no se trata de una "diferencia equivocada", dado que "todos los salarios públicos deberían mejorar, incluso los de ministros y diputados. Pero el docente gana mal respecto de otras profesiones".

Dijo el ministro que esa realidad de tener maestros que ganen mal es lo que se "debe cambiar eliminando las ineficiencias y ampliando la jornada extendida para poder hablar de salarios promedio que estén por encima de los 30.000 pesos, eso sería algo razonable".