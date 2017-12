El asesino de Santa Fe tenía una restricción para acercarse a su familia y había sido denunciado

COMPARTIDOS: 0

Facundo Solís, el policía que masacró a cinco personas en Santa Fe, golpeaba a su ex pareja desde hacía siete años. “Imaginábamos que podía llegar a pasar algo así”, señalaron los vecinos del barrio.

En las primeras horas de la tarde de este viernes, Solís, un suboficial del Servicio Penitenciario, integrante del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), mató a su ex mujer, Mariela Noguera. Luego se fue al domicilio lindero y asesinó a su ex suegra, ex cuñada, a la hija de su ex pareja y a su novio.

A un joven que se encontraba en una de las viviendas a las que ingresó también lo baleó, pero no logró matarlo y lo derivaron al Hospital Cullen de la capital provincial.

De acuerdo a testimonios de vecinos y del hermano de la mujer asesinada, Solís es una persona sumamente violenta, que permanentemente hostigaba a su ex pareja. Semanas atrás, había intentado fracturarle una pierna.

“Tenía una restricción para acercarse a su familia por sus ataques permanentes. La señora lo había denunciado porque era muy agresivo”, dijo Liliana, una vecina de barrio Alfonso que estaba presente en el momento del quíntuple asesinato.

“Sentí los disparos, pero pensé que eran cohetes, y la vecina de enfrente me avisó qué estaba pasando”, relató a los medios y añadió que tenía amenazada de muerte a Noguera que, casualmente trabajaba en derechos humanos y luchaba contra los femicidios.

Pese a los tormentos constantes, la víctima se rehusaba a denunciarlo por temor a represalias. Finalmente lo hizo a comienzos de diciembre, y este habría sido el disparador para la tragedia.

Solís tiene 12 años de antigüedad en la fuerza, y estaba asignado en Rosario a traslados y objetivos fijos. Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que “no pertenecía a ningún grupo de élite y no tenía antecedentes penales ni psiquiátricos”.

Sin embargo fue con su arma reglamentaria que causó estas cinco muertes.

Mirá también:

Nico Vázquez se hizo el vivo y le sacó una foto infraganti a Gimena Accardi en la playa - https://t.co/X8qaSeLO7g — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) December 29, 2017

Te puede interesar: