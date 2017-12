El año no podía terminar sin que Lali Espósito hiciera una jugada confesión

COMPARTIDOS: 0

Lali Espósito parece haber encontrado al amor de su vida en Santiago Mocorrea. Tanto es así que, aprovechando el cierre del año, la cantante le dedicó una romántica declaración a su enamorado.

“De lo mejor…no del año…de mi vida”, escribió Lali en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se los ve a los dos juntos.

Semanas atrás, la artista ya le había dedicado un emotivo mensaje en diálogo con la revista ‘Hola Argentina!’: “Por fin encontré un hombre que me quiere y me hace bien. Es muy lindo y muy espectacular como hombre, más allá de su belleza que, obviamente… ¡para mí es el hombre más lindo del mundo! Es una persona muy especial y en este trabajo que tengo tan particular, con viajes y agenda tan ajetreada, es lindo encontrar a alguien que te banca, te apoya, te entiende”.

