Misma madre, distinto padre: los hijos de Wanda Nara ¡están idénticos!

COMPARTIDOS: 0

Las familias ensambladas son cada vez más frecuentes. Tanto, que los más chicos yua no se asombran por tener varios hermanos de distintas parejas de sus padres.

Y si de familias ensambladas y numerosas hablamos, es imposible olvidarse de los Nara-Icardi-López. La pareja de Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardino solo convive con sus dos hijas Francesca e Isabella, si no que también viven con los hijos del anterior matrimonio de la rubia con Maxi López: Constantino, Benedicto y Valentino.

Y aunque solamente son hermanos por parte de madre, el parecido entre los cinco chicos es innegable. Esta mañana, el delantero del Inter compartió en su cuenta de Instagram una foto de su hija menor, Isabella, donde está casi igual a su hermano mayor, Constantino.

Mirá ahora a Constantino cuando era bebé:

A todo esto, qué dirá Maxi López?

Mirá también:

De cola y tomando sol: Nicole Neumann fue sorprendida en Punta del Este - https://t.co/w1Vfb3zRWR — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) December 30, 2017

Te puede interesar: