Quíntuple asesinato: un agente penitenciario generó una masacre con su arma reglamentaria

COMPARTIDOS: 0

En un confuso episodio denunciado por los vecinos. Un hombre perteneciente al GOEP (Grupo de Operaciones Especiales Penitenciaria) Ingreso a un hogar acribillando a su ex mujer, ex suegra, ex cuñada, su hijastra y su pareja. Además, hay un menor herido de gravedad que fue trasladado al Hospital Cullen de la capital provincial.

El atacante fue identificado como Facundo Solís, quien en un principio fue encontrado armado y se negó a entregarse.

La masacre ocurrió en Monseñor Zaspe al 4100 del barrio Alfonso, provincia de Santa Fe.

Facundo Solís llegó a la casa, mantuvo una discusión con su exmujer, Mariela Noguera, y la mató de varios balazos. Después, fue hasta el inmueble contiguo y asesinó a su exsuegra, su excuñada, la hija de su exmujer y el novio de ella.

Luego de cometer el horrendo hecho, se atrincheró en una de las viviendas hasta que personal policial logró detenerlo.

Mariela Noguera, la ex esposa del agente penitenciario, lo había denunciado hace 10 días por violencia de género.

En el lugar trabaja Policía Táctica, Infantería y Servicios de Emergencias.

A todos los ejecutó con disparos en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros.

Un vecino relató a los medios que: “destrozó una familia completa, tienen dos hijos en común que quedaron sin padres. Es terrible lo que hizo, nos conocemos de hace mucho tiempo. Mariela que era su mujer era una trabajadora, Ailen su hijastra, A Cuqui su ex suegra, Sonia su ex cuñada y el novio. Hace una semana vivieron una fea situación, era muy golpeador. Tenía una fantasía de ser superhéroe, vivía armado. Vino a buscar a sus dos hijos, los le de su madre y después volvió para hacer este quíntuple asesinato”

Mirá también:

¡Pampita y Pico Mónaco se separaron por Osvaldo! https://t.co/bpLLJyARp3 — Diario El Ciudadano (@ElCiudadanoMza) December 29, 2017

Te puede interesar: