Mendoza: a una familia se le paró el auto en "zona de nadie" y les afanaron

Lo que para muchos suele ser un terrorífico pensamiento, para una familia mendocina que circulaba en su coche se volvió real. Hablamos de la idea de qué pasaría si el auto de repente tuviera un desperfecto técnico cuando circulamos por lo que se dice popularmente como “una zona de nadie” y tengamos que parar.

Las cosas sucedieron de la siguiente manera: en las últimas horas de la noche del jueves una familia circulaba en su Peugeot 206 por la Ruta 7 a la altura del departamento San Martín, cuando al llegar a la intersección con callejón Pouget el rodado sufrió un desperfecto mecánico que les impidió seguir su marcha.

El hombre que iba al volante, junto a su esposa y un hijo, no tuvo más opción que detener la marcha del auto, previo a haber cruzado miradas con cara de desconcierto y miedo. ¿Quién no lo tendría, no?

El conductor se bajó del vehículo y empezó con la rutinaria inspección del motor cuando sucedió lo que tanto temían. Desde las sombras apareció un grupo de delincuentes que los asaltaron y les quitaron billeteras y dos teléfonos celulares.

Interviene en el caso la Oficina Fiscal de Comisaría 28ª.

