La historia de Lautaro, una historia de todos

COMPARTIDOS: 0

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Quizás te interese... • Niño mendocino tiene hidrocefalia y necesita un andador

Todas las historias tienen un comienzo, y el de ésta fue un mensaje en la radio, donde una madre jefa de familia pedía ayuda para que su hijo de casi cuatro años tuviese un andador pediátrico que le ayudara a tener mayor movilidad porque hasta ese momento solo permanecía recostado en la cama o en un viejo cochecito que usaban para trasladarlo. “Yo no pido que mantengan, sólo una ayuda por que con lo que gano no me alcanza para comprar un andadador y lamentablemente todo es dinero” comentó Liliana a Diario El Ciudadano en aquella oportunidad.

El mensaje se trasformó en nota radial y luego se plasmó como historia en el Diario que a poco de ser publicada superó las 5000 lecturas y más de 3000 personas la compartió en sus redes sociales. En cuestión de días cientos de mendocinos conmovidos por la historia de Lautaro el niño al que le rebotaron su pensión por discapacidad, al que nunca nadie del estado había ido a ver incluso frente a la insistencia de su madre, el niño que vive junto a su mamá y sus hermanas en una habitación con baño de Guaymallén, se convirtió en el motivo para quienes todavía creen que la solidaridad cambia vidas y salva.

A un mes y medio de esa publicación Estudio 91.7 charló nuevamente con Liliana para conocer su situación y si bien pasaron por muchas cosas en todo este tiempo, incluso algunas situaciones tristes como el fallecimiento del padre de Lautaro, esta mendocina luchadora no dudó en rescatar lo que significó hacer público su pedido para mejorar la calidad de vida de su hijo. “Es difícil agradecerles a todos sin olvidarme de nadie” y la finalidad de esta nota es repasar no solamente la ayuda que Lauti recibió sino repensar la idea de que cuando nos ponemos de acuerdo podemos hacer cosas maravillosas en grupo, que la suma de voluntades obra milagros y que lo que para uno es un detalle a la vuelta de la esquina para otro, es una solución.

“Es mucha la gente que me ha llamado y se ha comunicado por WhatsApp y hay un joven que se llama Pedro Herrera que tiene 22 años, él se comunicó conmigo y me pidió una foto de cómo sería él andador que necesitaba mi hijo, Sonia una oyente de la radio me vino a buscar y me llevó en su auto a conocer a Pedro y él me hizo el andador para Lautaro él puso todo la mano de obra materiales el con su papá, Walter Herrera hicieron él andadores y no me pidieron absolutamente nada, él me dijo que con la ayuda que me diera la gente yo no la usara para pagar el andador, sino que comprara cosas que me hicieran falta para que Lautaro estuviera en un lugar en buenas condiciones” Pedro y su papá supieron tener una ortopedia pero no fue fácil, hoy tienen un taller y en ese taller de la cuarta sección sin pedir nada a cambio construyeron el andador pediátrico para el niño. Liliana reconoce que cantidad de llamados y mensajes fue tal que hasta de madrugada le escribían para solidarizarse con su historia, “la señora Cristina a quien no conozco, me donó las cuchetas con colchones, sábanas y almohadas todo nuevo. Otra pareja me donó la cama de dos plazas donde dormimos Lautaro y yo” relata

Una semana después de publicada la nota, Lautaro ingresó al hospital para cumplir con una intervención quirúrgica programada “En noviembre nos internamos en el Notti y lo operamos, a Lautaro le pusieron una sonda naso gástrica y el 11 de enero tiene otra intervención donde le colocan un botón gástrico, a partir de allí Lautaro tiene que alimentarse con todo procesado. Él va a poder empezar a comer otras cosas porque hasta ahora se alimenta solo de leche” dice Liliana En la cadena de agradecimientos aparece personas previas a la internación como es el caso de Belén una joven de Palmira quien fue una de las primeras en comunicarse, visitar y colaborar con la familia de Lauti, también aparecieron Mauricio y Javier quien sin conocerlo fue a llevarle un regalo a Lautaro al Hospital.

Mientras tanto Diego un peluquero que vive cerca de la familia, comenzó a reunir fondos a través de una alcancía, a realizar rifas y a preguntar cada día por la salud del niño y sus necesidades. “Diego junto a sus clientas de la peluquería me ayudaron mucho no sólo con mercadería sino también con otros elementos como pañales, leche, guantes, gasa estéril entre otras cosas” cada uno de los elementos fundamentales para un niño que sólo se alimenta de leche, que usa pañales y que necesita curaciones en forma diaria.

De las gestiones, las insistencias y la vista a oficinas públicas se encargo Sonia quien se convirtió en una suerte de motor que permitió que hoy Lautaro esté más cerca de su pensión por discapacidad (varias veces rechazada) y que la familia toda este mucho más cerca de la casa propia donde puedan vivir en condiciones dignas para cualquier persona pero principalmente para un niño que con las características de Lautaro. Al menos esa es la promesa del Área de Desarrollo Social de Guaymallén, quienes a partir de la publicación de la nota tomaron contacto con la familia.

La heladera llegó de la mano de Susana y un coche paragüita ortopédico que le sirve a Liliana para llevar a Lauti a los controles médicos fue donación de una mama que perdió a su hija pero abrió el corazón para que otro niño pudiese disfrutar de ese coche.

Antes de la internación Liliana trabajaba medio día en servicio doméstico en casas de familia para poder reunir lo básico para vivir y para que sus hijas estudiaran, a partir de la última operación luego de la cual el pequeño necesita mucho mas cuidado y atención permanente, Liliana tuvo que dejar su trabajo pero, en el seno familiar encontró la posibilidad de trabajar sin estar lejos de su hijo. Su hermana Yesica y su cuñado Mariano comenzaron con un emprendimiento de papas en bastones que le da la posibilidad a esta madre de contar con un ingreso, trabajar en familia junto a su mamá, mientras está cerca de su hijo.

Decimos que esta historia es mucho más que la historia de Lautaro, porque es la historia de todos y cada uno de los que hicieron un hueco en su rutina para leer, escuchar y conocer la historia de una mamá luchadora y un niño que merece una mejor calidad de vida. Esta es la historia de todos los que empatizaron con esta familia, se preocuparon y la compartieron hasta que llegó a manos de otros con ganas de ayudar.

Frente a todo lo que trajo este 2017 para cada uno de ustedes y deseando que el 2018 sea mucho mejor, elegimos cerrar el año con una historia solidaria, que demuestra que los medios de comunicación nunca deben olvidar que el servicio es su misión y que juntos podemos hacer maravillas!

Gracias a todos los que compartieron la historia de Lautaro, porque gracias a ustedes Lauti hoy tiene el andador, esta más cerca de su pensión y su familia de la casa propia.

P.d. Gracias tanto a los que aparecen en la nota como a los que prefirieron el anonimato.