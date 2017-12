Para Peña, la oposición tiene que actuar "como dijo Cristina el otro día en el Senado"

COMPARTIDOS: 0

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se pronunció este viernes a favor de que la oposición actúe "como dijo Cristina (Kirchner) el otro día en el Senado", cuando anunció que va a "discutir" los distintos proyectos y señaló que el hecho de que el kirchnerismo sea, según consideró, una "minoría" no debe hacerlos "enojar".

"Son una minoría y eso no tiene que enojarlos, tiene que hacerlos trabajar, como dijo Cristina el otro día en el Senado", afirmó Peña.

El jefe de ministros aseguró en declaraciones a Radio Con Vos que la oposición, que integra el kirchnerismo, "intentó voltear la sesión en Diputados dentro y fuera del Congreso" cuando se trató la reforma previsional.

Según consideró, quienes protagonizaron disturbios "no eran militantes políticos" sino "mano de obra que se dedica a eso" y cuestionó el "comportamiento de los legisladores (de la oposición), centralmente del kirhcnerismo".

Según consideró, buscaban que no hubiera sesión porque se encontraban frente a "una mayoría" que había construido el oficialismo para avanzar con la votación.

Evaluó que el kirchnerismo ahora es "menos representativo" y que "eso no tiene que enojarlos, tiene que hacerlos trabajar".

En su primera presentación en la Cámara alta, la expresidenta Cristina Kirchner indicó este miércoles: "voy a discutir todo, señora presidenta [Gabriela Michetti]. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron".

"Es posible que al Presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Pero yo quiero decirle algo: a mi no me gusta el Gobierno que ustedes hacen. Pero no por eso van a dejar de ser Gobierno. No me gusta nada su Gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar", dijo la senadora opositora.

