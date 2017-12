Sacala a bailar: Juanita Tinelli renovó completamente su look

COMPARTIDOS: 0

Juanita Tinelli dejó de ser esa preadolescente que se escondía detrás de los decorados mientras su papá conducía. Es que además de ser la hija de Marcelo Tinelli, dejó atrás el perfil bajo tras el anuncio de su noviazgo con Tomás Otero, el hijo de Flor Peña.

Hasta Flor se animó a hablar del tema. “Todavía no me acostumbro al mote, pero como suegra… ¡espectacular es poco! Soy una gamba al ajillo. Me sentó muy bien la adolescencia de mi hijo. Sé que sabe cómo amar a una mujer, porque los eduqué inculcándoles ese respeto” explicó en una entrevista con Gente y continuó: “¡Qué raro es ser consuegra de Tinelli! Mantuvimos el secreto tanto tiempo… Nos tenían bajo amenaza. La tercera vez que fui como jurado de ShowMatch, me dijo al aire: ‘Toto y Juana se conocen de la escuela, ¿no?’. ‘Muy lindo su hijo’, ‘Muy linda la suya’… ¡Casi nos tentamos!”, cuenta. “Juani es adorable. Tan jovencitos, tan amorosos…“, agregó.

Lo cierto es que Juanita decidió acompañar la novedad con un cambio en su clásico look: se desgastó las puntas. Su nuevo look la hace aún más parecida a su hermana Candelaria Tinelli. Se vino la renovación…

