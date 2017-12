Julián Santero será piloto de Toyota en 2018

Hace algunos años que el mendocino Julián Santero viene manteniendo un gran nivel en el automovilismo nacional.

El joven que ha manejado autos en la Fórmula Renault, el TC 2000, Súper TC 2000, Turismo Nacional y el Turismo Carretera, fue oficializado ayer como piloto oficial del Toyota Gazoo Racing Argentina para correr en el Súper TC 2000 del próximo año.

Sin dudas, es un salto importante en la carrera del chico de Guaymallén, ya que es una de las mejores escuderías del mundo.

“Estoy muy contento con esta posibilidad que tengo de integrarme al equipo Toyota GAZOO Racing Argentina y no lo digo como un simple comentario de compromiso, porque son varios los motivos que me llevan a esta felicidad. Que una marca como Toyota, número uno a nivel mundial y con una visión del automovilismo como la que tienen, se haya fijado en mí y haya demostrado interés para que yo pudiera integrarme a su plantel de pilotos, no hace más que llenarme de orgullo y compromiso para lo que vendrá”, explicó Santero sobre su llegada a la marca japonesa.

Por su parte, Darío Ramonda, director del Toyota Gazoo Racing, pronosticó que la dupla Julián Santero-Matías Rossi será fuerte y competitiva.

“ Se pueda sumar a Matías Rossi para formar una dupla de pilotos que, sin dudas, será fuerte y competitiva en el Súper TC 2000”, señaló el dirigente.