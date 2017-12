Así fue la visita de Juanita Tinelli a su suegra Flor Peña

COMPARTIDOS: 0

Después de que los chicos blanquearan su relación, la actriz se relajó y parece no tener ningún problema en charlar sobre el romance. Primero habló con el sitio de Laura Ubfal y ahora dio una entrevista para la revista Gente, donde reveló aún más detalles.

Autorizada por su hijo, Florencia Peña contó cómo fue el momento en el que Toto le dijo que estaba saliendo con Juanita Tinelli. “¿Qué? ¿Presentación oficial? Un día pasó y me dijo: ‘Ah, má, estoy de novio con Juana’, Y me hice la cool…”, comentó.

Además, reveló una insólita situación del día en el que se vieron por primera vez. “Cuando la conocí, tuve que pararme en el tercer escalón. Desde ese momento le hablo con tacos, porque en ojotas me deprimo ¡Es alta y bella! Todo lo que nunca seré”, dijo, entre risas.

En cuanto a su rol como suegra, dijo: “Todavía no me acostumbro al mote, pero como suegra… ¡espectacular es poco! Soy una gamba al ajillo. Me sentó muy bien la adolescencia de mi hijo. Sé que sabe cómo amar a una mujer, porque los eduqué inculcándoles respeto”.

Finalmente habló sobre cómo es la nueva relación “familiar” con Marcelo Tinelli. “Que raro es ser consuegra de Tinelli. Mantuvimos el secreto durante tanto tiempo… Nos tenían bajo amenaza. La tercera vez que fui como jurado de Showmatch me dijo al aire: ‘Toto y Juana se conocen de la escuela ¿No?’. Muy lindo su hijo’, y yo respondí: ‘Muy linda la suya’, ¡casi nos tentamos!”, comentó.

Por el momento, el conductor de Showmatch no habló del tema y pasa sus días en el sur junto a Guillermina Valdés y su hijo menor, Lorenzo.