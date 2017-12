El Presupuesto 2018 tiene dictamen y hoy lo debaten en el Senado

El oficialismo logró ayer firmar el dictamen para el proyecto de ley de Presupuesto 2018 y la prórroga del impuesto al Cheque con el apoyo de una parte del peronismo, y someterá ambas iniciativas a votación hoy, junto a la reforma tributaria.

El Senado sesionará a partir de las 11 para votar los tres proyectos que fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto, adonde ayer concurrieron los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Transporte, Guillermo Dietrich, para defender el cálculo de gastos e inversión para 2018.

La reunión no contó con la presencia de la senadora Cristina Kirchner y los legisladores del justicialismo acompañaron la firma del dictamen pero con críticas a la política económica (especialmente a las tasas que paga el Banco Central) y al apuro con que debieron tratarse los proyectos del gobierno en el Congreso.

Durante el debate en la comisión, Dujovne hizo hincapié en que “el conjunto de leyes que se están tratando en este Congreso apuntan a tres objetivos: reducir el déficit, resolver las deudas de infraestructura y sociales, y alcanzar un sistema tributario más simple y eficiente”.

El ministro se refirió así al paquete completo en el que se encuentran, además del Presupuesto, las reformas tributaria y previsional y la ley de responsabilidad fiscal, de las cuales solo las dos primeras aguardan la sanción del Senado para convertirse en ley.

En este sentido, Dujovne reiteró que la reducción del déficit es “un objetivo irrenunciable del gobierno que, con el presidente (Mauricio Macri) a la cabeza, tiene un claro norte en la convergencia al equilibrio” y advirtió: “Si no bajamos el déficit nos exponemos a una crisis macroeconómica”.

Al referirse puntualmente al Presupuesto 2018, el funcionario subrayó que “se focaliza en el gasto social, prioriza la infraestructura y crece la participación de los recursos automáticos destinados a las provincias”.

El titular de la cartera económica resaltó que “la participación del gasto social en el gasto primario sigue aumentando, en 2018 sube al 76%, un nivel nunca antes alcanzado” y que “el rango de gasto público en infraestructura estará en el 3 o 3,5% del PBI”.

Por otra parte, se refirió al nivel de endeudamiento externo y afirmó: “Estamos convencidos de que tenemos una política responsable de endeudamiento y que lo crucial es cumplir con las metas fiscales. Si las cumplimos y logramos el crecimiento, el nivel de deuda-PBI se va a estabilizar en torno al 37% en el año 2020 y a partir de allí comenzará a bajar”.

Además, indicó que “los recursos de origen nacional que se distribuyen entre las provincias pasan del 27% al 38% en 2018” y puso de relieve que, durante el debate en la Cámara de Diputados, se “incorporaron algunas modificaciones solicitadas por las provincias”.

En este sentido, subrayó que se destinarán “5 mil millones de pesos adicionales de recursos para vivienda, de los cuales, 2 mil millones son para vivienda, 2 mil para hábitat y mil para cloacas” y que también se agregaron “1.400 millones de pesos adicionales para energía atómica”.

El Presupuesto contempla también 95 mil millones de pesos para universidades y 17 mil millones para cajas previsionales, según precisó el funcionario nacional.

Por su parte, Dietrich destacó que entre las previsiones presupuestarias para el área de Transporte, se encuentra la de “duplicar la cantidad de autopistas, que implica construir 2800 km de autopistas nuevas”.

“En Vialidad estamos duplicando la cantidad de autopistas en cuatro años, trenes de carga, recuperación integral de la red ferroviaria de cargas, puertos y vías navegables, obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del sector y mejorar la competitividad y los costos del sistema, y la recuperación de nuestra marina mercante”, enumeró el ministro de Transporte.

Además, destacó que en la construcción de la Ruta 19, que une a Santa Fe y Córdoba, el Ministerio de Transporte logró “cambiar los parámetros de licitación y fue la que más ofertas tuvo Vialidad desde 1958”, tras lo cual agregó: “Ahorramos casi 3 mil millones de pesos en la licitación”.

Si bien el oficialismo contó con el apoyo de los senadores del bloque Justicialista para conseguir dictamen, recibió también críticas de ese sector, como las que realizó el jefe de la bancada, Miguel Pichetto, quien criticó en duros términos la política de tasas del Banco Central.

Otro crítico fue el cordobés Carlos Caserio, quien reclamó al presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Esteban Bullrich, que el gobierno “envíe las leyes en tiempo y forma” y advirtió: “Es el último año que en este Senado voto algo a libro cerrado”. “La responsabilidad nos dice que no podemos devolver esta ley a Diputados con cambios, pero no puede funcionar más así el debate, que no podamos hacer cambios”, disparó.