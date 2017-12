Que el cambio no sea solo de año

COMPARTIDOS: 0

En este recodo del camino de nuestra historia, el atrevernos a hacer una Argentina mejor y diferente, consiste no solo en un acto de coraje, sino de lucidez para percibir si estamos o no ante una oportunidad

En un país en el que se han sucedido las refundaciones desde el mismo comienzo de su historia, hablar de que ahora estamos ante algo nuevo, no es muy creíble que digamos. La renovación, el cambio y el que hay que mirar hacia adelante son frases propias de cualquier campaña electoral. En tiempos ya remotos, el término ‘Nueva Argentina’ significó una idea excluyente en la que solo estaban incluidos los que adherían a la doctrina del líder. Después vinieron terminologías que remiten a proyectos y situaciones que postraron al país.

Revolución Libertadora, Revolución Argentina, Gobierno de la Reconstrucción Nacional, Argentina Potencia, Proceso de Reorganización Nacional, todas menciones que provocan una mueca de desprecio o que aún causan algún escalofrío. Todos esos rótulos estuvieron emparentados con estilos en los que la democracia republicana no era la principal protagonista. Cosa curiosa, a los breves intervalos democráticos, la historia no les ha dado prácticamente nombres propios, será quizás porque cuando las sociedades son realmente libres la democracia y la república son algo común y corriente.

Después del inestable y muchas veces trágico siglo XX, el promisorio año 2000, a poco de debutar fue el marco de una de las peores crisis argentina en cuanto al peligro cierto de inviabilidad de nación unificada. Casi inválida para desempeñarse sin liderazgos providenciales, el país estaba en una crisis de autoridad de la cual salió adelante gracias al funcionamiento de las instituciones que prescribe la Constitución. Pues, no otra cosa fueron las aciagas jornadas de los cinco presidentes, las asambleas legislativas que impidieron la anarquía y la disolución.

Será por esas experiencias que, si la sociedad argentina y por ende sus dirigentes están cambiando o por lo menos son permeables a los cambios, no lo percibimos o no los entendemos. Salir de una etapa en la que la falta de cultura del trabajo, o la creencia que por la vía del esfuerzo no se llega a ningún lado en un país plagado de vivos y de que los pobres son parte del decorado o de que responden a un designio del destino, será más que difícil y muy probablemente lleva más de una generación.

La mayor dificultad se presenta en nuestro caso nacional en la grave dificultad que tenemos, primero para nombrar los procesos y sus categorías. En primer lugar, en una sociedad en su mayoría fuertemente conservadora, nadie se asume de derecha, lo más concreto en ese sentido es autodefinirse como centro, ser de derecha es insultante y se utiliza como arma arrojadiza cuando escasean los argumentos en las discusiones de fondo. En segundo lugar, en un país donde la clase obrera no quiere seguir siendo obrera y en su grandísima mayoría fue captada por un movimiento conservador, nacionalista y autoritario, ésta mal puede ser el caldo de cultivo de la revolución proletaria.

Y la frutilla del postre es el uso insultante que se ha dado al término liberal cuando en lugar de remitirnos a los gobiernos que quisieron implantar una economía de mercado de clara impronta darwiniana, debería recordarnos que la búsqueda del bienestar se debe dar en un contexto de libertad.

Ahora bien, cierto es que cuando el hambre aprieta las instituciones y las libertades pasan a ser palabrerío inútil, principalmente cuando hablamos de la Argentina o de América latina atravesadas por la pobreza y la indigencia en dimensiones que avergüenzan. En tren de echar culpas y no hacernos responsables de que esto esté como está, atribuyamos la responsabilidad a las élites gobernantes que permitieron que a estas naciones se les impusieran roles secundarios y periféricos en lo que se llamó la división internacional del trabajo, los que los remitió al papel colonial de proveedores de materias primas.

Después con la onda descolonizadora y revolucionaria propia de la Segunda Pos Guerra, la fórmula de la liberación nacional y la vía armada para concretarla, terminó yéndose al diablo en todo el planeta. La vía soviética al socialismo fracasó y sus malas copias, cuando no fenecieron, terminaron en dictaduras corruptas o implosionaron. Desalentador es entonces buscar ejemplos de progreso de los pueblos con regímenes basados en una supuesta verdad revelada.

No obstante, la resignación puede transformarse en un camino mortal para las sociedades. La Argentina parece estar en una coyuntura muy difícil en la que es imposible retroceder a pesar del discurso que prevalece en las redes y los foros, sosteniendo que este es un mal trago que debe pasar –a veces se pretende que a cualquier precio– y que pronto se volverá a los buenos tiempos. Una idea que por ahora se nombra en Cristina y en Macri como titulares del antagonismo central, pero que sin embargo sus personeros irán quedando en el olvido si entendemos que la historia jamás vuelve atrás.

No está en manos de ninguno de esos dos personajes hacer de la Argentina, país de pan, paz y trabajo, un lugar donde la pobreza y la malnutrición sea un mal recuerdo. Ese camino está en todos nosotros si aprendemos a transitarlo solos, por supuesto en una primera etapa contribuyendo a sacar del pozo a los hoy olvidados de Dios, de todas las maneras posibles y rascando el fondo de las ideas. Para después crecer y desarrollarse a todos los que hasta ahora se les ha impedido concretarlo para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada como la que tanto nos han prometido siempre.