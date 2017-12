¿La tierra es cuadrada? El fan de Wanda hizo una TREMENDA confesión

COMPARTIDOS: 0

En 2011, Mariano de la Canal (29) alcanzó popularidad al colocarse una vincha fucsia con el nombre de Wanda Nara para alentarla en el Bailando: con su llanto desconsolado y sus alaridos en la tribuna de Marcelo Tinelli cada vez que pronunciaban el nombre de su ídola, el joven -en ese momento desconocido- se ganó el apodo por el que aún se lo reconoce en el medio: El fan de Wanda.

Ahora, Mariano de la Canal admitió que nunca fue fanático de Wanda Nara y que todo lo que hizo en Bailando por un Sueño era una mentira. “La verdad es que se dio porque me invitaron a hacerlo”, expresó.

El ahora conductor televisivo admitió que nunca tuvo una admiración por la botinera, y actual esposa de Mauro Icardi, y que fue la propia rubia quien lo contactó para realizar el trabajo.

“Yo soy amigo de su peluquero, Kennys, entonces me contactó por ese medio. Me llamó por teléfono. Después entré al Bailando y seguí trabajando”, admitió, en su paso por Los ángeles de la mañana. “Nunca me dieron un peso, no gané nada. Wanda jamás me pidió que dijera algo. Podía salir bien o mal, pero ella necesitaba previa. Era todo un juego con Marcelo”.

“Me fue bárbaro. No sé si pensaba que me iba a ir bien, pero lo quería…”, confesó. Actualmente, contó que no tiene una relación con Wanda y que fue a su casamiento con Icardi para “agarrar prensa”.

